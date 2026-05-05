«Самрук-Казына» стал владеть 91% акций «Казахтелекома»

Фонд «Самрук-Казына» выкупил 10,43% простых акций Казахтелекома и увеличил свою долю с 80,85% до 91,28%. О сделке сообщили на сайте фонда. Рыночная капитализация Казахтелекома составляет около 470 млрд тенге, а значит, пакет в 10% соответствует 47 млрд тенге, согласно рыночной стоимости, передает Курсив.

При этом, как отмечает экономист Арман Батаев, через открытые торги на бирже такие объемы не проходили: крупнейшие сделки 24 апреля составили около 2,4 млрд тенге, что составляет менее 1% капитала компании. Это может указывать на то, что сделку провели вне основного биржевого стакана.

Официально в «Самрук-Казына» заявили, что покупка связана с текущей рыночной конъюнктурой, инвестиционной привлекательностью и обновленной стратегией компании.

«Сделка направлена на консолидацию доли Фонда на этапе роста компании с последующим выводом акций на рынок на более привлекательных условиях, что позволит создать дополнительную ценность для инвесторов», — отметили в «Самрук-Казына».

Эксперт отмечает, что фонд уже контролировал компанию с долей 80,85% и мог влиять на совет директоров, стратегию и управление компанией. С учетом размера пакета Батаев допускает, что речь может идти о выходе крупного миноритария.

Отметим, согласно данным на 1 октября 2025 года, 80,85% акций «Казахтелекома» принадлежали «Самрук-Казыне». Еще 9,84% принадлежало Telecom Systems LTD, которую в 2024 году приобрел бизнесмен Нурлан Артыкбаев у тогда еще Jusan Bank (ныне Alatau City Bank).