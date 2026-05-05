Токаев дал поручение по поводу первого в Центральной Азии университета ИИ

Президент Казахстана потребовал от правительства внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы.

По словам Президента, без измеримых показателей невозможно эффективно управлять цифровизацией. Токаев напомнил, что в рамках стратегии Digital Qazaqstan правительство отобрало так называемые «проекты-ледоколы». Каждый из них, по его словам, должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. За результат необходима четкая персональная ответственность, передает Курсив.

«Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса», — подчеркнул Президент.

Отдельно Токаев остановился на науке. Демографический рост сам по себе не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и производительностью труда. В этом году в Казахстане откроется первый в Центральной Азии Университет искусственного интеллекта.

«Без этого мощного рычага наш научный потенциал так и останется исключительно в академической среде», — предупредил Токаев.

Правительству поручено в кратчайшие сроки выстроить цепочку «от науки к рынку»: внедрить механизмы коммерциализации разработок, создать венчурную экосистему с налоговыми стимулами и инструментами соинвестирования.

