Казахтелеком выплатит дивиденды, которые в 82 раза меньше прошлогодних

Перечисление средств планируют завершить в течение 90 календарных дней после принятия решения общим собранием.

Казахтелеком выплатит дивиденды по итогам 2025 года на сумму 3,53 млрд тенге. Это следует из раскрытых корпоративных данных компании. Отмечается, что компания направит на выплату дивидендов 15% консолидированного чистого дохода за вычетом прибыли от прекращенной деятельности и переоценки долгосрочной дебиторской задолженности, связанной со сделкой по продаже доли в «Мобайл Телеком-Сервис» (работает под брендами Tele2/Altel). Размер дивиденда составил 321,06 тенге на одну простую акцию. Остальную часть прибыли компания оставит в своем распоряжении, передает Курсив.

Список акционеров, имеющих право на выплаты, зафиксировали по состоянию на 00:00 первого воскресенья после годового общего собрания акционеров 30 апреля 2026 года. Выплаты начались на следующий рабочий день после фиксации реестра. Перечисление средств планируют завершить в течение 90 календарных дней после принятия решения общим собранием.

Дивиденды выплатят единовременно одним платежом через Центральный депозитарий ценных бумаг.

В 2025 году «Казахтелеком» выплатил в виде дивидендов 26,6 тыс. тенге за каждую акцию. Это почти в 83 раза больше, чем нынешнее значение. Тогда дивиденды обошлись компании в 293,44 млрд тенге. Настолько крупная сумма была связана с продажей «Мобайл Телеком-Сервис» в январе 2025 года за $1,1 млрд в пользу катарской Power International Holding.

Мажоритарным акционером «Казахтелекома» является «Самрук-Казына» с долей в 91%. Фонду достанется 3,21 млрд тенге дивидендов.