    Казахтелеком выплатит дивиденды, которые в 82 раза меньше прошлогодних

    5 мая 2026 15:30, Profit.kz
    Казахтелеком выплатит дивиденды по итогам 2025 года на сумму 3,53 млрд тенге. Это следует из раскрытых корпоративных данных компании. Отмечается, что компания направит на выплату дивидендов 15% консолидированного чистого дохода за вычетом прибыли от прекращенной деятельности и переоценки долгосрочной дебиторской задолженности, связанной со сделкой по продаже доли в «Мобайл Телеком-Сервис» (работает под брендами Tele2/Altel). Размер дивиденда составил 321,06 тенге на одну простую акцию. Остальную часть прибыли компания оставит в своем распоряжении, передает Курсив.

    Список акционеров, имеющих право на выплаты, зафиксировали по состоянию на 00:00 первого воскресенья после годового общего собрания акционеров 30 апреля 2026 года. Выплаты начались на следующий рабочий день после фиксации реестра. Перечисление средств планируют завершить в течение 90 календарных дней после принятия решения общим собранием.

    Дивиденды выплатят единовременно одним платежом через Центральный депозитарий ценных бумаг.

    В 2025 году «Казахтелеком» выплатил в виде дивидендов 26,6 тыс. тенге за каждую акцию. Это почти в 83 раза больше, чем нынешнее значение. Тогда дивиденды обошлись компании в 293,44 млрд тенге. Настолько крупная сумма была связана с продажей «Мобайл Телеком-Сервис» в январе 2025 года за $1,1 млрд в пользу катарской Power International Holding.

    Мажоритарным акционером «Казахтелекома» является «Самрук-Казына» с долей в 91%. Фонду достанется 3,21 млрд тенге дивидендов.

