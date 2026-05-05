Astana IT University жасанды интеллект және деректер ғылымы саласында MIT IDSS-тің Еуразиядағы мүшесі атанды
Бұл сонымен қатар Еуразия аймағындағы MIT IDSS-тің алғашқы ынтымақтастығы болып табылады.
Astana IT University Қазақстан, Орталық Азия және кең Еуразия кеңістігіндегі мамандарға қолжетімді жасанды интеллект пен деректер ғылымы саласындағы әлемдік деңгейдегі білімді қолдау мақсатында Массачусетс технологиялық институтының Деректер, жүйелер және қоғам институтына (MIT Institute for Data, Systems, and Society) қосылды.
Екі университет арасындағы алғашқы келіссөздер 2025 жылдың күзінде басталды. Осы келіссөздер нәтижесінде Astana IT University IDSS Strategic Partnership in Education бағдарламасына қосылды. Бұл бағдарлама Astana IT University-дің жаһандық академиялық желідегі қатысуын кеңейтуге және жоғары оқу орнының оқу қызметіне озық тәжірибелер мен инновациялық тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді.
Жоба Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған Цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында іске қосылуда. Қазақстан өңірлік технология көшбасшысы болуға амбициялы бағыт ұстанды және Astana IT University мен MIT IDSS арасындағы коллаборация осы амбицияны тікелей жүзеге асырып, елдің адами әлеуетін жасанды интеллект пен деректер ғылымы саласындағы жаһандық күн тәртібін анықтайтын институтпен байланыстырады.
IDSS Strategic Partnership in Education бағдарламасының өзегін өзара толықтырушы екі бағыт құрайды. 12 апталық «AI and Data Science: Leveraging Responsible AI, Data and Statistics for Practical Impact» бағдарламасы жасанды интеллект, деректер ғылымы, машиналық оқыту, генеративті жасанды интеллект және деректермен жауапты жұмыс саласында қолданбалы база қажет мамандар мен басшыларға арналған. Мемлекеттік және жеке сектордың жасанды интеллект стратегиясы, этика және реттеу тоғысында шешім қабылдайтын жоғары басшыларына арналған 3 күндік «Fundamentals of AI for Leaders in Public and Private Sectors» интенсивін MIT IDSS-тің негізін қалаушы және алғашқы директоры профессор Мунтер Дале AI Week аясында 17–19 маусымда Astana IT University кампусында жеке жүргізеді.
Екі бағыт та MIT IDSS оқу бағдарламалары негізінде жасалған және Массачусетс технологиялық институтының оқытушылары қолдайды. Бұл қатысушыларға аймақтан шықпай-ақ әлемдік деңгейдегі сарапшылармен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл AITU-ды жергілікті таланттарды жасанды интеллект пен деректердің жаһандық болашағын қалыптастыратын білімге жалғастыратын кіру нүктесіне айналдырады.
Келесі кезең — 17-19 маусымда Astana IT University-де өтетін «Мемлекеттік және жеке сектор көшбасшыларына арналған жасанды интеллект негіздері» 3 күндік интенсиві. Бағдарламаны MIT-дегі электротехника және компьютерлік ғылымдар департаментінің (EECS) Уильям А. Кулидж атындағы профессоры, MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS)-тің негізін қалаушы және алғашқы директоры профессор Мунтер Дале жеке жүргізеді. Оның Астанаға сапары MIT IDSS профессорының алғашқы келуі болып, Қазақстан мен аймақтан келген көшбасшыларға жасанды интеллект, деректер және желілік жүйелер саласындағы әлемнің жетекші сарапшыларының бірімен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді.