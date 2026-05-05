Astana IT University стал евразийским членом MIT IDSS в области ИИ и науки о данных

Astana IT University присоединился к Массачусетскому технологическому институту, Институту данных, систем и общества (MIT Institute for Data, Systems, and Society), чтобы обеспечить доступ к образованию мирового уровня в области искусственного интеллекта и науки о данных для специалистов в Казахстане, Центральной Азии и более широком евразийском пространстве. Это также первое сотрудничество MIT IDSS в Евразийском регионе.

Первые переговоры между двумя университетами начались осенью 2025 года. По итогам переговоров Astana IT University вступил в программу IDSS Strategic Partnership in Education. Эта программа позволит расширить присутствие Astana IT University в глобальной академической сети и внедрить в учебную деятельность передовые практики и инновационные подходы.

Проект стартует в год, объявленный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан взял амбициозный курс на становление региональным технологическим лидером — и коллаборация Astana IT University и MIT IDSS непосредственно воплощает эти амбиции, связывая кадровый потенциал страны с институтом, определяющим глобальную повестку в области ИИ и науки о данных.

Основу IDSS Strategic Partnership in Education составляют два взаимодополняющих направления. 12-недельная программа «AI and Data Science: Leveraging Responsible AI, Data and Statistics for Practical Impact» рассчитана на специалистов и руководителей, которым необходима прикладная база в области ИИ, науки о данных, машинного обучения, генеративного ИИ и ответственного обращения с данными. 3-дневный интенсив «Fundamentals of AI for Leaders in Public and Private Sectors» предназначенный для топ-менеджеров государственного и частного секторов, принимающих решения на стыке стратегии ИИ, этики и регулирования; его лично проведёт профессор Мунтер Дале — основатель и первый директор MIT IDSS — в кампусе Astana IT University 17–19 июня в рамках AI Week.

Оба направления разработаны на основе учебных программ MIT IDSS и сопровождаются преподавателями Массачусетского Института Технологий, предоставляя участникам доступ к экспертизе мирового уровня, не покидая регион. Это позиционирует AITU как точку входа, соединяющую местные таланты со знаниями, формирующими глобальное будущее ИИ и науки о данных.

Следующим этапом станет 3-дневный интенсив «Основы искусственного интеллекта для лидеров государственного и частного секторов», который пройдёт в Astana IT University 17–19 июня. Программу лично проведёт профессор Мунтер Дахле — профессор имени Уильяма А. Кулиджа кафедры электротехники и компьютерных наук (EECS) MIT, а также основатель и первый директор MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS). Его визит в Астану станет первым приездом профессора MIT IDSS и даст лидерам из Казахстана и региона возможность напрямую поработать с одним из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, данных и сетевых систем.

«Это сотрудничество отражает наше стремление расширять доступ к фундаментальному, практико-ориентированному образованию в области искусственного интеллекта и науки о данных по всему миру, особенно в период, когда ИИ всё активнее трансформирует экономики и общества», — сказал профессор Мунтер Дале, профессор имени Уильяма А. Кулиджа департамента электротехники и компьютерных наук (EECS) MIT и преподаватель курса «Этичный и ответственный искусственный интеллект». «Мы рады содействовать развитию специалистов, способных ответственно применять эти технологии в различных регионах и отраслях» — отметил профессор Дале.

«Включение Astana IT University в сеть партнёров MIT IDSS открывает новый этап для университета и всего региона в развитии кадров, которые будут определять технологическую повестку на десятилетия вперёд. Признание со стороны одного из топ университетов в мире служит подтверждением высокого академического и институционального уровня университета» — отметил Альтаир Ахметов, ректор Astana IT University.

