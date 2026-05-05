Президент провел второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта

В Алматы под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта. В своем выступлении Глава государства отметил, что мир вступил в качественно новый этап технологической трансформации. По его словам, происходящие изменения не идут ни в какое сравнение с индустриальными революциями XIX–XX веков по скорости и глубине преобразований, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством.

«Искусственный интеллект становится стержнем новой глобальной экономики, а большие данные — критически важным ресурсом. В этой связи Казахстан рассматривает развитие искусственного интеллекта как ключевое стратегическое направление. Наша цель — трансформировать Казахстан в современное цифровое государство. Мы создали необходимую институциональную инфраструктуру, теперь нам предстоит обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли экономики. При этом мы будем руководствоваться принципом „технологической осмотрительности“, оставаясь твердо приверженными национальным интересам», — заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации.

«Понятие „цифровая экономика“ все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер. Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций. Отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП», — поручил Глава государства.

Президент сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

«Искусственный интеллект приводит к концентрации капитала и технологий в руках мировых лидеров, создавая „технологический отрыв“, который невозможно преодолеть без своевременного и решительного регуляторного вмешательства. Для Казахстана это сигнал. Необходимо тщательно изучить текущую ситуацию, чтобы получить четкое представление и понимание наших возможностей в разработке реальных интеллектуальных решений. Следует согласиться с мнением экспертов, которые считают, что Казахстан столкнулся с классической „ловушкой среднего дохода“, когда такие традиционные источники роста, как ресурсы и дешевая рабочая сила близки к исчерпанию, а новые еще в полной мере не сформированы и не запущены. В целях предотвращения экономической стагнации необходимо обеспечить переход к цифровой экономике через формирование масштабных платформенных решений. Без единой системы государственных данных искусственный интеллект останется неэффективным. В этой связи нужно трансформировать государственные сервисы в невидимую, но сверхэффективную операционную систему, которая устраняет избыточные бюрократические требования. В традиционной системе путь от получения запроса до принятия решения по нему занимает несколько дней и даже недель. В идеале этот цикл должен быть сокращен до нескольких секунд, обеспечивая взрывное ускорение оборота капитала в масштабах всей страны», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал, что, по данным Всемирного банка, цифровая экономика составляет уже более 15% мирового ВВП. Эти цифры свидетельствуют о принципиальном сдвиге, когда конкуренция сместилась с рынка товаров на рынки данных и стандартов.

«Эта трансформация пока только отчасти коснулась нашей страны. В прошлом месяце Казахстан сделал важный шаг в этом направлении, успешно запустив единую платформу таможенного оформления KEDEN. Теперь время оформления декларации составляет менее минуты, большая часть документов обрабатывается автоматически. Параллельно создается национальная логистическая платформа Smart Cargo с прямым доступом к 127 источникам данных. Платформа позволит внедрить механизм ускоренного пересечения границы для добросовестных компаний. Коренные изменения произошли в фискальной сфере. Интегрированная система налогового администрирования сократила время обработки документов с часа до одной минуты, облегчив сервис для двух миллионов налогоплательщиков. Важным достижением стал запуск платформы Smart Data Finance, которая агрегирует аналитические данные из 78 источников от мобильных переводов до авиаперелетов. Онлайн-мониторинг бюджета дает возможность предотвратить рисковые платежи на сотни миллиардов тенге. На базе Национального каталога товаров, содержащего свыше 23 миллионов позиций, создается прогнозно-аналитическая модель государственных закупок, которая позволит сэкономить более 200 миллиардов тенге ежегодно», — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики — требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют переход на полностью безналичную экономику. Хороший пример показывает Китай, обрабатывающий через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

«Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр. В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов. Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет», — сказал Глава государства.

Президент отметил важность обеспечения перехода к «экономике реального времени», потому что в традиционной системе государство всегда в роли «догоняющего».

«К примеру, бюрократические процедуры и бесконечные согласования приводят к снижению эффективности использования средств до 30 процентов. Проверки проводятся по итогам налогового периода, когда бюджетные деньги уже были освоены. А платформенный подход, усиленный искусственным интеллектом, позволит добиться положительных изменений. В частности, непрерывный предиктивный мониторинг даст возможность выявлять на самых ранних стадиях признаки отклонений или подозрительных транзакций. При этом надо четко понимать, что полагаться исключительно на государственные ресурсы — это стратегическая ошибка. Стоит задача создать такую институциональную среду, в которой частный капитал будет рассматривать платформенные решения как главный инструмент обеспечения своей конкурентоспособности. Правительству нужно внести конкретные предложения по стимулированию бизнеса», — поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели.

«Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому Правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan правительством отобраны так называемые „проекты-ледоколы“. Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом, на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, „быть или не быть“», — заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.

«Открытие первого в Центральной Азии Университета искусственного интеллекта в этом году станет важной вехой в практической реализации решений, принятых ранее на заседаниях Совета. В партнерстве с ведущими зарубежными вузами усиливается фундаментальная и прикладная наука. Формируется пул проектов, которые должны максимально быстро масштабироваться. Правительству нужно в кратчайшие сроки создать сквозную цепочку „от науки к рынку“. Предстоит внедрить механизмы оперативной коммерциализации прикладных разработок, сформировать полноценную венчурную экосистему с налоговыми стимулами и инструментами соинвестирования в перспективные проекты. Без этого мощного рычага наш научный потенциал так и останется исключительно в академической среде», — сказал Глава государства.

Еще одним столпом цифровой экономики Президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой.

«В современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов. Поэтому приоритетным проектом для нас является создание „Долины центров обработки данных“. Этот масштабный кластер станет новой движущей силой нашего экономического роста, обеспечит доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и науки. Надежная цифровая инфраструктура должна стать стратегическим активом нашей страны. Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта „Долина ЦОД“ в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций. Центры обработки данных — это не модные цифровые выставки», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.

«Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции. Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов — это главное требование. Правительство должно выступать надежным архитектором этой системы, обеспечивая баланс между открытостью, глобальной интеграцией и защитой национальных интересов. Отдельно отмечу, что вопросы цифровой безопасности вышли за привычные границы виртуального пространства. События на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, насколько хрупок современный миропорядок. В условиях, когда цифровая инфраструктура ведущих мировых экономик становится уязвимой, международный бизнес остро нуждается в обеспечении безопасности. Если мы ставим задачу превратить Казахстан в „цифровой хаб“, то должны быть готовы предоставить международному технологическому сообществу то, что сейчас в особом дефиците: незыблемость институтов, предсказуемость юрисдикции, надежную цифровую инфраструктуру», — подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира.

«Для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры. Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение „Золотой визы“, которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели „Золотой визы“ и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

«Структурированные данные — это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах. Мы теряем время и возможности. Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта. В свою очередь Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса. В целом, для полного перехода к датацентричной модели управления Правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности — стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых „озер данных“. Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок», — заявил Глава государства.

Обращаясь к участникам Совета, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на текущем этапе стратегическое значение искусственного интеллекта определяется не масштабами моделей, а их способностью к эффективной интеграции в реальный сектор экономики.

«По сути, происходит фундаментальная смена парадигмы, когда использование искусственного интеллекта в режиме реального времени становится главным источником роста производительности. Для этого требуется построение целостной системы, объединяющей данные, процессы и людей. Только при наличии такой основы будет осуществлен переход от пилотных решений к масштабному внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни. В условиях глобальной технологической гонки ни одна страна не сможет в полной мере реализовать потенциал искусственного интеллекта, действуя изолированно. Совет по развитию искусственного интеллекта является эффективной площадкой для выработки согласованных подходов и обмена лучшими практиками, прежде всего, в сфере реальной экономики и цифровых платформ. В этой связи считаю необходимым на следующем заседании Совета рассмотреть вопросы внедрения искусственного интеллекта в промышленную сферу. Ведь именно промышленность является базой формирования высокой добавленной стоимости и главным полигоном для обкатки новых технологий. Предлагаю сосредоточиться на горно-металлургическом комплексе, энергетике, агропромышленном секторе, логистике, сделав акцент на рост производительности, снижение издержек и повышение эффективности управления. Развивая индустриальные данные, внедряя цифровых двойников, обеспечивая широкую автоматизацию процессов, мы сможем перейти от дискуссий к практической реализации наших стратегических целей», — отметил Президент.