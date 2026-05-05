В Миннауки обсудили реализацию программы AI-SANA

Саясат Нурбек провел встречу с международным экспертом в области ИИ Полом Кимом.

В Министерстве науки и высшего образования РК состоялась рабочая встреча министра науки и высшего образования Саясата Нурбек с международным экспертом в области искусственного интеллекта и одним из ключевых разработчиков образовательной программы AI-SANA Пол Ким. Во встрече также приняли участие представители подведомственных организаций и партнеры проекта с ОФ «Қазақстан халқына». Стороны обсудили текущий статус реализации II этапа программы AI-SANA, с акцентом на ход обучения и уровень вовлеченности студентов.

В ходе встречи Пол Ким представил подходы к реализации II и III этапов программы, основанные на методологии Стэнфордского университета, а также подробно рассказал о практико-ориентированном формате обучения на платформе SMILE. Особое внимание было уделено интеграции теоретических знаний и практических заданий, направленных на развитие предпринимательского мышления и навыков создания AI-решений.

По его словам, программа уже демонстрирует конкретные результаты: порядка 4 000 студентов успешно завершили обучение и получили сертификаты, сформировано более 3 000 финальных проектов в формате венчурных планов создания стартапов. В настоящее время десятки тысяч студентов продолжают обучение на платформе (общая численность студентов в программе — 100 000), что подтверждает практическую реализацию программы на национальном уровне.

Участники встречи подчеркнули важность дальнейшего повышения вовлеченности студентов и обеспечения качественного сопровождения обучения со стороны вузов. Отмечена необходимость активизации работы кураторов и усиления контроля за прохождением программы на местах.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении системной работы по масштабированию проекта AI-SANA, повышению эффективности реализации образовательных программ и развитию кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта в Казахстане.

