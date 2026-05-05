Сборная Казахстана завоевала 12 наград на чемпионате мира по робототехнике в Хьюстоне

Соревнования прошли в George R. Brown Convention Center и объединили более 50 000 участников со всего мира.

Сборная Казахстана по робототехнике успешно выступила на мировом чемпионате FIRST, завоевав 12 наград и подтвердив высокий уровень подготовки школьников. Казахстан представила рекордная делегация из 225 школьников. По итогам четырех соревновательных дней казахстанские команды показали высокие результаты во всех категориях.

В младшей категории FIRST LEGO League Explore команда «Alem Innovators» из Алматы стала победителем в номинации Core Values Award, команда DeepSeekers из Haileybury Astana получила награду Team Model Award.

В категории FIRST LEGO League Challenge команда Tolebi Daryn из Туркестанской области вошла в топ 5 мира и стала финалистом Champions Award. Команда Fiztex из Алматы победила в номинации Core Values Gracious Professionalism Award. Команда Tidal Tumble из Интеллектуальной школы Уральска показала один из лучших результатов в робот игре, набрав 535 из 545 баллов.

В категории FIRST Tech Challenge команда JelToqSun из Караганды завоевала золото в номинации Sustainability Award. Команды Overtime из Интеллектуальной школы Шымкента, Fizmat Robotics из Республиканской физико математической школы Астаны и KAP из Polytech Алматы получили золото в номинации Reach Award. Команды TGJ из Polytech Алматы, Panheya из Интеллектуальной школы Алматы Медеу и SANA из БИЛ Алматы стали призерами в этой же номинации. Команда XCeption из Интеллектуальной школы Астаны завоевала бронзу в номинации Think Award.

Команды Celestial из БИЛ Щучинска и Panheya впервые для Казахстана вошли в топ 8 и стали капитанами альянсов в плей офф. Команда Nomadic Dragons из Haileybury Astana вышла в четвертьфинал и стала единственной казахстанской командой, вошедшей в топ 4 альянсов своего дивизиона.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной подготовке и поддержке Министерства просвещения РК, USTEM Foundation и Республиканского научно практического центра «Дарын». С 2020 года Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в международном движении FIRST.

