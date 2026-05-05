Комплекс «Байтерек»: успешный старт новой эры казахстанской космонавтики

30 апреля на космодроме Байконур состоялось историческое событие. С 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек».

В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг. Проект «Байтерек» является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.

В рамках создания комплекса проведена масштабная работа по модернизации наземной инфраструктуры, строительству и адаптации стартовых систем, систем управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокую степень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам надежности.

Реализация проекта КРК «Байтерек» — это один из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, полностью отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры.

Успешный пуск ракетного комплекса «Байтерек», открывает новые возможности в освоении космоса, а реализация проекта позволяет создавать новые рабочие места и расширяет возможности по выведению на орбиту широкой линейки космических аппаратов. Подготовка к пуску велась в строгом соответствии с технологическими регламентами, где приоритет был отдан бесперебойной работе всех узлов и агрегатов.

Для эксплуатации созданного нового космического ракетного комплекса задействовано более 40 технических систем. Обеспечено их эффективное взаимодействие в ходе полного цикла испытаний.

Технические характеристики носителя «Союз-5/Сункар», разработанного в РКЦ «Прогресс», позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Ракета оснащена мощными и проверенными двигателями: РД-171МВ на первой ступени и РД-0124МС — на второй. Использование разгонных блоков семейства Fregat и различных вариантов головных обтекателей обеспечивает гибкость при решении широкого спектра задач. Комплекс и ракета «Союз-5/Сункар» воплощают будущее экологичной космонавтики на таком нетоксичном топливе, как керосин и жидкий кислород, открывает новые перспективы для развития науки и укрепления индустриального потенциала страны.