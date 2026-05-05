    Президенту представили проект Defense Tech

    Центр поддержки инноваций в области обороны и безопасности реализует министерство обороны РК.

    5 мая 2026 09:30, Profit.kz
    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом Defense Tech. Инициатива Defense Tech направлена на формирование инновационной экосистемы по выявлению, отбору и ускоренному развитию отечественных технологических решений для нужд Вооруженных сил и системы национальной безопасности. В рамках проекта создается постоянный механизм работы с инновационными командами и научно-техническими организациями.

    В Астане на площадке Astana Hub организован координационный офис Defense Tech, обеспечивающий постоянную коммуникацию между министерством обороны, технологическими предпринимателями, научными организациями и индустриальными партнерами.

    В ходе развития инициативы в Алматы открыт Центр оборонных технологий Defense Tech IT Park — мультифункциональный инновационный хаб на базе Дома армии. Здесь представлены передовые технологические решения и перспективные разработки в области обороны и безопасности, разработанные отечественными IT-компаниями и стартап-командами.

