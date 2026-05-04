Среди значимых событий для коллектива АО «РЦКС» - исторические даты запусков казахстанских спутников связи.

28 апреля 2026 года, в день 12-летия спутника «KazSat-3», председатель правления Малик Жуйриктаев поздравил коллег со знаменательной датой и пожелал всем дальнейшей успешной работы.

Спутник создан по заказу АО «РЦКС» российским предприятием ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия). При создании «KazSat-3» были использованы современные технические решения, позволяющие обеспечивать заданные характеристики космического аппарата и необходимый уровень надежности.

КА «KazSat-3» предназначен для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и тд. Зона его обслуживания включает всю территорию РК, центральную часть России, страны Средней Азии.

