В Алматы запустили эксперимент с «чистым воздухом»

С 28 апреля 2026 года в Алматы стартовал технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). В Управлении экологии и окружающей среды города уточнили, что пилот реализуется в квадрате следующих улиц: южнее ул. Богенбай батыра, севернее пр. Абая, восточнее ул. Желтоксан и западнее пр. Достык. На начальном этапе система будет работать в тестовом режиме. Ограничения движения, штрафы и плата за въезд для водителей не предусмотрены, передает Zakon.kz.

В рамках пилотного проекта планируется:

— протестировать работу умных камер, радарных сенсоров и систем автоматического распознавания транспорта в реальных погодных и дорожных условиях — без какого-либо влияния на водителей;

— синхронизировать данные с датчиков качества воздуха с транспортными потоками, чтобы получить объективную картину влияния трафика на экологию в конкретной зоне;

— настроить защищенные каналы передачи данных и отработать взаимодействие между ИТ-службами, экологами и специалистами по управлению движением — для создания единой и надежной цифровой платформы;

— сформировать массив данных для глубокой аналитики городской мобильности и дальнейшего развития стратегии «умного города».

На этапе пилотирования акцент сделан на отработке технологий без введения ограничительных мер.

«То есть, речь не идет об ограничении владельцев автотранспортных средств, мы хотим протестировать саму технологию, проверить, насколько корректно датчики собирают информацию, как быстро системы обмениваются данными и насколько готова инфраструктура», — пояснили в управлении.

Тестовый период продлится до 31 декабря 2026 года. Движение на указанных участках будет осуществляться в штатном режиме.