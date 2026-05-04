    Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях интернет-мошенничества

    Наиболее распространены схемы в сфере онлайн-торговли, социальных сетей, а также ложные сообщения о банковских операциях, выигрышах, инвестициях.

    4 мая 2026 16:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Прокуратура Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничества. За первый квартал 2026 года по области зарегистрирован 541 факт мошенничества, из них 335 — с использованием интернет-ресурсов, передает Zakon.kz.

    «Наиболее распространены схемы в сфере онлайн-торговли, социальных сетей, а также ложные сообщения о банковских операциях, выигрышах, инвестициях», — уточнили в прокуратуре Карагандинской области.

    Отмечается, что в регионе уже задержаны лица, занимавшиеся подобной деятельностью.

    В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества прокуратура области напоминает казахстанцам:

    — не переводите деньги незнакомым лицам;
    — не переходите по подозрительным ссылкам;
    — не устанавливайте приложения по просьбе третьих лиц;
    — при подозрительных операциях обращайтесь в банк;
    — при подозрении незамедлительно обращайтесь в органы полиции по номеру 102.

