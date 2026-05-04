Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях интернет-мошенничества
Прокуратура Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях интернет-мошенничества. За первый квартал 2026 года по области зарегистрирован 541 факт мошенничества, из них 335 — с использованием интернет-ресурсов, передает Zakon.kz.
«Наиболее распространены схемы в сфере онлайн-торговли, социальных сетей, а также ложные сообщения о банковских операциях, выигрышах, инвестициях», — уточнили в прокуратуре Карагандинской области.
Отмечается, что в регионе уже задержаны лица, занимавшиеся подобной деятельностью.
В связи с участившимися случаями интернет-мошенничества прокуратура области напоминает казахстанцам:
— не переводите деньги незнакомым лицам;
— не переходите по подозрительным ссылкам;
— не устанавливайте приложения по просьбе третьих лиц;
— при подозрительных операциях обращайтесь в банк;
— при подозрении незамедлительно обращайтесь в органы полиции по номеру 102.