Казахстанских ученых приглашают к участию в AGRI-CA

Программа предусматривает поддержку совместных исследований в сфере устойчивого сельского хозяйства, цифровых технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий и устойчивого развития.

Министерство науки и высшего образования РК информирует об объявлении новой программы финансирования AGRI-CA, направленной на развитие научного сотрудничества между Германией и странами Центральной Азии. Программа предусматривает поддержку совместных исследований в сфере устойчивого сельского хозяйства, цифровых технологий, искусственного интеллекта, биотехнологий и устойчивого развития. Особый акцент сделан на формирование международных исследовательских команд и развитие молодых ученых в области аграрной науки.

AGRI-CA предусматривает несколько уровней участия:

1. Модуль 2 — подготовка сотрудничества и установление профессиональных контактов. Данный формат предназначен для установления партнерств, проработки совместной исследовательской повестки, подготовки проектных идей и создания основы для будущих международных исследовательских структур. Финансирование для немецкой стороны может составлять до 20 тыс. евро сроком до 9 месяцев.

2. Модуль 9 — создание устойчивых международных исследовательских структур. Этот уровень предполагает уже более глубокое сотрудничество — создание совместных исследовательских центров, лабораторий или junior research structures с участием университетов Германии и научных организаций стран Центральной Азии. Финансирование для немецкой стороны может составлять до 1 млн евро сроком до 36 месяцев.

К участию допускаются высшие учебные заведения Германии в партнерстве как минимум с тремя научными организациями из стран Центральной Азии, включая Казахстан. При этом казахстанские университеты и научные организации могут выступать партнерами в консорциумах, участвовать в формировании исследовательской повестки, подготовке молодых ученых, совместных магистерских и PhD-исследованиях, а также в развитии долгосрочных научных связей.

Срок подачи проектных заявок:

— по Модулю 2 — до 30 июня 2026 года;

— по Модулю 9 — до 30 июня 2026 года или до 31 мая 2028 года.

«Призываем казахстанские университеты, научные организации и исследовательские группы рассмотреть возможность участия в программе AGRI-CA совместно с немецкими партнерами. Данная инициатива открывает дополнительные возможности для интеграции казахстанской науки в международные исследовательские сети, развития аграрных технологий, применения ИИ и биотехнологий в сельском хозяйстве, а также подготовки нового поколения ученых», — заявили в ведомстве.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.