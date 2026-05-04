Вице-президент NVIDIA встретился с казахстанскими студентами

Гостям представили научно-исследовательскую инфраструктуру Nazarbayev University и рассказали о ключевых стратегических инициативах.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с вице-президентом по глобальному развитию инфраструктуры искусственного интеллекта компании NVIDIA Николо Капрезе и со-основателями Firebird.AI. Представители делегации также встретились со студентами Nazarbayev University и руководством университета, поздравили финалистов конкурса стартапов DeepTech Bäige.

В ходе встречи гостям представили научно-исследовательскую инфраструктуру университета и рассказали о ключевых стратегических инициативах, включая создание новой школы — School of Computing and Artificial Intelligence (SCAI), ориентированной на развитие математических наук и искусственного интеллекта. Провост Рехан Садик отметил, что университет намерен расширять сотрудничество с индустрией через продукты института ISSAI и усилить фокус на инновациях, чтобы стать частью формирующейся цифровой экономики Казахстана.

Саясат Нурбек подчеркнул роль университета как одного из ведущих исследовательских центров региона и важность формирования экосистемы, тесно связанной с промышленностью.

«NU — флагманский университет Казахстана, где проводится действительно качественная фундаментальная научная работа, и теперь нам нужно добиться реального воздействия — на промышленность, на общество, на экономический рост, вот главная цель — переход от хорошего к отличному. Это трансформация, поэтому сейчас мы сосредоточены на междисциплинарных исследованиях, привлекаем лучших специалистов из разных команд, чтобы оказывать влияние на проекты в режиме реального времени», — сказал министр.

Николо Капрез поддержал инициативу NU присоединиться к программе NVIDIA DLI University Ambassador Program, отметив значительный потенциал для развития партнерства в области подготовки кадров.

Программа предоставляет преподавателям возможность пройти специализированное обучение по передовым курсам NVIDIA в области искусственного интеллекта, анализа данных и высокопроизводительных вычислений, после чего — по итогам сертификации и интервью — получить статус официального амбассадора. Такой преподаватель становится сертифицированным инструктором NVIDIA и получает право самостоятельно проводить обучение и выдавать международные сертификаты студентам.

В Казахстане уже есть успешные примеры реализации данной модели. Так, преподаватель Международного университета информационных технологий Олжас Олжаев сертифицировал 168 студентов и получил статус Platinum. Кроме того, старший преподаватель кафедры компьютерных наук Казахского национального университета имени аль-Фараби Ержан Кенжебек успешно прошел курс Data Parallelism: How to Train Deep Learning Models on Multiple GPUs и сертифицировал более 60 студентов. Эти результаты демонстрируют практическую эффективность программы и ее потенциал для масштабной подготовки специалистов в области ИИ в системе высшего образования Казахстана.

«Мы стремимся не только проводить исследования, но и трансформировать их в продукты. Я вижу здесь возможности для сотрудничества. Условия, созданные университетом для студентов и индустриальных партнеров, впечатляют. В NVIDIA работает 45 000 сотрудников, и мы растем с каждым днем. Мы видели здесь отличных студентов, поэтому мы хотели бы дать им возможность присоединиться к NVIDIA, так что просто поощряйте их подавать заявки в NVIDIA», — отметил он.

Стороны также обсудили возможность открытия офиса NVIDIA на территории создаваемого при университете научного парка, а также участие компании в развитии будущего дата-центра.

Отдельное внимание было уделено потенциальному применению технологической экспертизы NVIDIA в области построения высокопроизводительной GPU-инфраструктуры, спрос на которую стремительно растет в связи с развитием искусственного интеллекта, обработкой больших данных и запуском национальных цифровых платформ.

Реализация таких проектов может стать важным шагом в формировании современной вычислительной инфраструктуры Казахстана и усилении его позиций как регионального центра в области AI и HPC.

В завершение визита делегация NVIDIA встретилась с участниками стартап-конкурса DeepTech Bäige в новом креативном пространстве NU Өnergy Creative Hub. Среди финалистов 11 перспективных студенческих проектов в сфере deep tech: решения для агропромышленного сектора, горнодобывающей отрасли, управления энергией и EV charging, разработки лекарственных препаратов, биомедицинского скрининга и онкологии, автономных дронов, робототехники и аэрокосмических технологий.