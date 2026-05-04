В Казахстане вводится регулирование оборота цифровых активов

Соответствующие законодательные поправки отражены в законе «О цифровых активах в Республике Казахстан».

Национальный Банк сообщает, что с 1 мая 2026 года в РК вводится системное регулирование оборота цифровых активов. Сформирован целостный правовой режим обращения цифровых активов, обеспечено их функционирование в регулируемой среде.

В рамках нового регулирования определены следующие виды цифровых активов:

— необеспеченные цифровые активы (криптовалюты);

— цифровые финансовые активы (ЦФА), включая: стейблкоины, обеспеченные деньгами; токенизированные реальные активы; цифровые формы традиционных финансовых инструментов.

ЦФА формируют новый класс инвестиционных инструментов, обеспечивающий расширение возможностей привлечения капитала и доступа инвесторов к различным видам активов.

Одновременно расширяется регулируемый периметр оборота необеспеченных цифровых активов. Их оборот расширяется через лицензируемых провайдеров услуг цифровых активов, что обеспечивает прозрачность операций и контроль со стороны государства.

Вводится институт провайдеров услуг цифровых активов, обеспечивающих функционирование рынка. К ним относятся:

— операторы платформ цифровых финансовых активов — осуществляют выпуск ЦФА в цифровой (токенизированной) форме, а также обращение и учет прав при совершении сделок с ЦФА;

— операторы торговых платформ цифровых активов — обеспечивают организацию и проведение торгов с ЦФА и необеспеченными цифровыми активами (криптобиржа);

— операторы обмена необеспеченных цифровых активов — осуществляют операции по покупке и продаже необеспеченных цифровых активов (криптообменник).

Указанные провайдеры также обеспечивают открытие и обслуживание кошельков цифровых активов и проводят операции пользователей в регулируемой среде.

С 1 мая 2026 года получение лицензий операторами обмена необеспеченных цифровых активов, а также прохождение учетной регистрации операторами торговых платформ цифровых активов и платформ цифровых финансовых активов осуществляется путем подачи соответствующих документов в Национальный Банк РК. Перечень требований и документов размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Национальный Банк осуществляет лицензирование, регулирование и надзор за оборотом цифровых активов, а также за деятельностью провайдеров услуг цифровых активов, функционирующих в юрисдикции РК вне территории Международного финансового центра «Астана».

Регулирование оборота цифровых финансовых активов (за исключением стейблкоинов) осуществляется Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

МФЦА продолжает регулирование организаций, осуществляющих деятельность с цифровыми активами в рамках собственной юрисдикции и правового режима.