Алматинский школьник создал AI-решение для борьбы с подтоплениями после дождей

В основе Aryk.AI — датчики уровня воды, электронные модули и цифровая платформа, на которой отображаются данные о состоянии арыков.

Ученик 10 класса школы-лицея № 54 имени И. В. Панфилова Амир Алниязов разработал AI-проект, направленный на решение одной из актуальных городских проблем — засоров арычной сети и подтоплений после дождей. Идея заключается в том, чтобы с помощью AI и других цифровых технологий быстрее выявлять проблемные участки арыков и передавать информацию ответственным службам, а также предоставить возможность жителям и гостям города сообщать о подтоплениях и засорах с фото и видео через телеграм бот.

В основе разработки — датчики уровня воды, электронные модули и цифровая платформа, на которой отображаются данные о состоянии арыков. По задумке автора, система может фиксировать повышение уровня воды, получать уведомления от граждан, помогать коммунальным службам оперативно реагировать на возможные засоры, определять потенциально опасные зоны и планировать проактивные работы. Это особенно важно для Алматы, где во время осадков арыки переполняются из-за мусора, листвы и недостаточной пропускной способности отдельных участков.

Проект также предусматривает использование онлайн-карты и интеллектуальной обработки данных.

Датчики над арыками передают информацию о повышении уровня воды через разработанную программу мониторинга, туда же поступают сведения от граждан, AI определяет приоритет критичности по данным датчиков и сообщениям граждан, обрабатывает фото и видео, моментально выдает краткий отчет о характере проблемы (заиливание, мусор, упавшее древо на водном пути и пр.) и, учитывая геометки, прокладывает оптимальный маршрут до места засора для бригад коммунальных служб.

Кроме того, программа постоянно анализирует ситуацию, выявляет потенциально проблемные участки и составляет профилактическую карту.

Такая система может стать дополнительным инструментом для городских служб: она позволит не только принимать обращения от жителей, но и заранее видеть, где требуется очистка или выезд специалистов.

Преподаватель Амира и научный руководитель его проекта Динара Ерданинова отметила, что разработка школьника имеет практическую направленность и может быть полезна для города. По ее словам, такие инициативы показывают, как современные технологии могут применяться для решения реальных экологических и инфраструктурных задач, и как совсем молодые люди осваивают новейшие технологии и внедряют их в жизнь.

Проект уже получил свидетельство об авторском праве. Рабочий макет и AI-платформа были представлены на научных мероприятиях. Проектом уже заинтересовалась Национальная Академия наук. в лице ее Президента Ахылбека Куришбаева. Также Aryk.AI был представлен министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и получил от него высокую оценку.

Автор уверен, что в будущем разработку можно будет использовать в пилотном режиме для мониторинга арычной системы Алматы, и уже отправил предложение в Алматинский акимат.

