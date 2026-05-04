Google провела практическую сессию по ИИ в Академии гражданской авиации

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Академии гражданской авиации состоялась встреча с представителями компании Google.

Мероприятие было организовано как практический workshop, в ходе которого профессорско-преподавательскому составу и студентам были продемонстрированы реальные навыки применения искусственного интеллекта. В ходе встречи были подробно представлены возможности платформы Google Gemini, а также продемонстрированы практические способы интеграции AI-инструментов в повседневный учебный процесс, научные исследования и творческую деятельность. Эксперты подчеркнули, что искусственный интеллект — это не просто инструмент генерации текста, а полноценная цифровая экосистема для создания комплексных решений.

Наиболее интересной частью стали практические сессии, в рамках которых участники обучались созданию персональных AI-ассистентов (Gem bot) на базе Gemini, разработке простых и функциональных веб-сайтов, созданию небольших интерактивных игр для образовательных и развлекательных целей, генерации аудиоконтента, подкастов и звуковых материалов, а также разработке коротких видеоматериалов и инструментов визуального сторителлинга.

Особое внимание в ходе сессий было уделено реализации творческих проектов с использованием искусственного интеллекта. Студенты на практике попробовали превращать идеи в прототипы с помощью AI, а преподаватели — адаптировать учебные материалы в интерактивные форматы.

Представители Google также поделились глобальными трендами применения искусственного интеллекта в сфере образования и обозначили ключевые цифровые компетенции, которые будут востребованы в будущем: работа с данными, создание AI-ассистентов, генерация мультимедийного контента и разработка автоматизированных решений. По итогам мероприятия участники отметили, что подобные практические занятия существенно повышают качество образовательного процесса.

