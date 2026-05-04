Аким Алматы подписал меморандум о сотрудничестве с Presight.AI

Запускается масштабная ИИ-трансформация мегаполиса.

Аким Алматы Дархан Сатыбалды официально закрепил курс на превращение города в ведущий технологический центр Центральной Азии. В рамках встречи с руководством международной компании Presight.AI (структура холдинга G42, ОАЭ) был подписан меморандум о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет курс на внедрение технологий искусственного интеллекта и системную цифровую трансформацию города, с формированием единой интегрированной экосистемы управления, развитием ситуационного центра и аналитических платформ.

В рамках партнерства планируется проработка проектов по созданию AI-дата-центра, интеграции городских систем и открытию технологического офиса на базе Almaty AI Hub. Подписание меморандума рассматривается как старт долгосрочного стратегического сотрудничества, направленного на повышение эффективности городского управления и качества жизни жителей.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.