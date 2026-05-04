e-CMR в ЕАЭС: пилот переходит в «полевую» стадию

О готовности стран пятерки к реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR заявили 29 апреля на заседании профильной рабочей группы под председательством директора Департамента по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Рустана Дженалинова, передает Uchet.kz.

Представители уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевых объединений, научных организаций, бизнес-сообществ, а также операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота обсудили переход к практической реализации пилотного проекта.

Необходимая цифровая инфраструктура сформирована, операторы электронного документооборота и доверенной третьей стороны завершают отладку информационного взаимодействия. Перевозчики государств ЕАЭС, выразившие заинтересованность в осуществлении перевозок в рамках проекта, проведут первые рейсы в первом полугодии 2026 года.

Кроме того, участники рабочей группы обсудили работу по внесению изменений в нормативные правовые акты государств — членов ЕАЭС, необходимых для перехода к полноценному применению электронных международных транспортных накладных e-CMR в Союзе.

«Реализация пилотного проекта должна не только подтвердить технологическую возможность передачи нашего электронного перевозочного документа, но и обеспечить прочную основу для внедрения e-CMR в перевозочный процесс», — отметил Рустан Дженалинов.

Очередное заседание рабочей группы планируется провести в третьем квартале 2026 года.

Основная цель пилотного проекта — обеспечение практической отработки технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Реализация пилотного проекта будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек при осуществлении транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.

