AFSA предупреждает о рисках использования нелицензированных криптоплатформ

В частности, это касается таких платформ, как OKX, HTX, Bitget, MEXC.

Согласно закону «О цифровых активах в Республике Казахстан», организация их оборота на территории страны запрещена без лицензии или разрешения, выданных в соответствии с правом МФЦА или законодательством РК. AFSA предупреждает о рисках, связанных с использованием нелицензированных платформ, которые рекламируют свои услуги гражданам Казахстана без соответствующего разрешения, передает Uchet.kz.

Только организации, лицензированные AFSA, вправе законно осуществлять деятельность, связанную с цифровыми активами, или из МФЦА. Использование нелицензированных платформ может повлечь отсутствие юридической защиты, криминальные риски, финансовые потери, проблемы безопасности.

Такие платформы предлагают услуги (спотовая и маржинальная торговля, фьючерсы, опционы, стейкинг, P2P-сервисы) и листинг волатильных активов без надлежащего раскрытия рисков.

«Важная информация: популярность платформы на международном уровне, наличие веб-сайта, мобильного приложения или активная реклама в социальных сетях не означают, что она авторизована AFSA. Взаимодействие с нелицензированными компаниями лишает потребителей гарантий, предусмотренных для регулируемых организаций. AFSA рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить средства до подтверждения регуляторного статуса компании», — заявили в ведомстве.

Перед использованием любой платформы следует:

— Проверять наличие лицензии AFSA или разрешения в рамках регулирования РК.

— Изучать продукты, услуги и связанные с ними риски.

— Не передавать третьим лицам документы, банковские данные, доступ к криптокошелькам и коды подтверждения.

— Проявлять осторожность при обещаниях высокого или «гарантированного» дохода и использовании большого кредитного плеча.

При выявлении нарушений со стороны платформ, имеющих регистрацию в МФЦА, следует обращаться по адресу hotline@afsa.kz. В иных случаях информацию о недобросовестной рекламе необходимо направлять в Министерство культуры и информации РК через портал eOtinish.