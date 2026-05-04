Рассматривается возможность применения дронов для контроля качества автодорог

Демонстрация функционала дрона DJI Matrice 400, оснащенного лазерным лидаром, прошла на участке трассы областного значения Акмол – Воздвиженка – Талапкер.

Протестирован беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автомобильных дорог. Решение предназначено для автоматизированного выявления дефектов дорожного полотна. Технологическая база устройства позволяет значительно ускорить процесс инспекции. Использование LiDAR и mmWave-радара дает возможность сканировать поверхность и фиксировать неровности или повреждения в режиме реального времени.

Процесс сбора данных максимально автоматизирован. Оператору достаточно задать область полета, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут. Система поддерживает технологию передачи данных O4 Enterprise Enhanced, обеспечивая стабильную связь и работу с современным программным обеспечением, включая элементы искусственного интеллекта: доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съемки, а также AR-визуализации. Это позволяет эффективно работать в сложных метеоусловиях и при плохой видимости. Кроме того, оборудование адаптировано к сильному ветру, что особенно важно для открытых степных регионов.

Внедрение подобных технологий рассматривается как стратегический шаг для повышения безопасности движения и улучшения качества автодорог. Ранняя диагностика повреждений позволит устранять дефекты до того, как они станут критическими.

В настоящее время рассматривается возможность применения данной технологии для комплексной диагностики состояния автодорог с автоматическим выявлением дефектов и оценкой их объемов.