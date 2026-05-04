В Центральном Казахстане стартовало строительство ветровой электростанции на 500 МВт

Проект реализует China Energy International Group совместно с «Самрук-Энерго» в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Китаем.

В Карагандинской области дан официальный старт строительству ветровой электростанции мощностью 500 МВт. Общий объем инвестиций в проект составляет 645 млн долларов США. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии — около 1,6 млрд кВт/ч «зеленой» энергии. Ввод ветровой электростанции в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года. Реализация проекта позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа примерно на 1,3 млн тонн, что окажет значительный экологический эффект.

В целом, на сегодня делается акцент на укрепление международного партнерства по строительству мега-проектов ВЭС, оснащенных современными системами накопления энергии. В Жамбылской области начато возведение ветровой станции на 1 ГВт французской компанией TotalEnergies, аналогичный проект мощностью 1 ГВт стартовал в Павлодарской области совместно с китайской корпорацией State Power Investment Corporation.

