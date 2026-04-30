Как Beeline и студенты казахстанских вузов развивают телеком

Опыт обогащает свежесть, свежесть освежает опыт. На Centras Strategy Challenge 2026 Beeline и вузовские команды пришли к общему знаменателю: развитие телеком-индустрии требует и мудрости рынка, и незашоренного взгляда. За три недели родились стратегии, которые Beeline уже взял в работу. Жюри констатировало: симбиоз поколений — это и есть то, чего не хватало рынку. Повышение эффективности и развитие сервисов домашнего интернета — эта тема стала центральной на студенческом кейс-чемпионате, организованном Kazakhstan Growth Forum и Centras Group в партнерстве с «Beeline Казахстан» и его корпоративным фондом «Жылы жүрек».

23 апреля в Алматы на главной сцене Kazakhstan Technology Summit организаторы Centras Strategy Challenge наградили призеров. В финал вышло 10 команд из 47. Всего же в чемпионате участвовало 146 студентов из 10 университетов Алматы и Астаны, включая KIMEP, AlmaU, Нархоз, SDU, МУИТ, MNU и другие.

«Для Beeline участие в Centras Strategy Challenge — это не просто поддержка образовательной инициативы, а полноценный инструмент развития бизнеса. Мы получили свежий, независимый взгляд на наши задачи, который позволяет по-новому оценить привычные процессы и найти дополнительные точки роста. Особенно ценно, что многие предложения студентов могут быть адаптированы к реальным бизнес-условиям, — сказал на церемонии директор службы развития продаж Beeline Казахстан Анварбек Искаков. По его словам, у участников был высокий уровень подготовки: команды продемонстрировали глубокую аналитику, понимание клиентского поведения и умение работать с данными. — Для нас это также важный канал взаимодействия с молодыми талантами — мы видим потенциал ребят и рассматриваем лучших из них как будущих сотрудников компании».

Как рост удержания клиентов всего на 1% приносит миллионы

Первое место и 1 млн тенге от Beeline Казахстан и фонда «Жылы жүрек» получила команда «EBITDA» из Нархоза. В нее вошли Қазына Есен, Арсений Алейников, Дарын Төлегенов и Нұрсұлтан Амангелды. Ребята изучили поведение арендаторов жилья в Алматы, которые часто переезжают и из-за этого меняют провайдера домашнего интернета.

Студенты с помощью ИИ смоделировали базу из 100 тысяч абонентов и выделили признаки, по которым можно заранее определить риск потери клиента. По их оценке, повышение уровня удержания всего на 1% может принести дополнительную выручку за счет сохранения текущих клиентов и снижения затрат на привлечение новых.

«Даже небольшие изменения могут серьезно повлиять на финансовую модель компании», — уверены победители проекта.

Предиктивная система удержания клиентов за полмиллиона

Серебряный призер — команда «В теме» из Международного университета информационных технологий (MUIT). В ее состав вошли Елена Васецкая, Маргарита Лазарева, Амина Каирбекова и Алижан Каирбеков.

Группа предложила внедрить систему раннего выявления снижения интереса со стороны клиентов, обновить программы лояльности, сегментировать клиентов по причинам недовольства. А еще ребята сфокусировались на использовании машинного обучения для прогнозирования поведения клиентов, персональных предложениях и оптимальных пакетах услуг. За свои идеи команда получила 500 тыс. тенге.

«Зарегистрировались на челлендж, чтобы просто попробовать себя в новой нише»

Третье место заняла команда «2+2» из Almaty Management University (AlmaU). В нее вошли Берикбол Бибитов, Аян Каламхатов, Юлия Югай и Евгений Тян.

Призеры признались, что не ожидали попасть в число победителей. Студенты учатся на финансистов, а на конкурсе решили попробовать себя в новой сфере — стратегии и консалтинге.

«Мы не ожидали такого высокого результата. Зарегистрировались на челлендж, чтобы просто попробовать себя в новой нише. И до последней секунды не были уверены, что окажемся в числе победителей», — поделился впечатлениями капитан команды Аян Каламхатов.

Команда предложила Beeline стратегию проактивной ценности — когда компания решает проблемы клиентов до того, как поступит обращение.

«Мы не говорим о социальном лифте — мы его создаем»

Основатель Centras Group Ельдар Абдразаков назвал стратегической задачей поддержку талантливой молодежи: «Если мы хотим, чтобы экономика Казахстана росла, нам нужно вовремя замечать таланты, поддерживать их и давать им шанс реализовывать смелые идеи. Это создает фундамент для прорывных решений». Директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич резюмировала: «Многие говорят, что Казахстану нужен социальный лифт. Кто-то стоит и ждет, когда этот лифт приедет. Мы же придерживаемся другой позиции — не говорим о социальном лифте, а создаем его».

