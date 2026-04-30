Redington укрепляет позиции в технологической экосистеме Центральной Азии на GITEX Kazakhstan

Компания работает более чем в 50 странах и выступает дистрибьютором для свыше 450 глобальных технологических брендов.

Готовясь к участию в GITEX Kazakhstan, который впервые пройдет в регионе, Redington Türkiye & CAC выделяется как ведущий поставщик технологических решений, опирающийся на глобальную мощь Redington Group, основанной в 1993 году.

Обладая широким портфелем в сфере кибербезопасности, облачных решений, данных и аналитики, а также искусственного интеллекта, Redington предоставляет комплексные решения. Благодаря развитой инфраструктуре цепочки поставок, инновационным финансовым услугам и подходу к дистрибуции с добавленной стоимостью компания ускоряет устойчивый рост своих партнеров, стремясь при этом дополнительно укрепить свои стратегические позиции в стремительно развивающейся технологической экосистеме Центральной Азии и внести вклад в цифровую трансформацию региона.

Являясь одним из ведущих мировых поставщиков в области дистрибуции технологий и технологических решений, Redington примет участие в GITEX AI Central Asia & Caucasus Kazakhstan, которая пройдет 4–5 мая 2026 года в Алматы, подтверждая свои стратегические амбиции роста на рынке Центральной Азии.

Будучи частью одной из крупнейших в мире сетей мероприятий в сфере технологий и стартапов, казахстанское издание GITEX объединит под одной крышей представителей государственного сектора, частного бизнеса и стартап-экосистемы, сосредоточившись на стремительно развивающемся цифровом пространстве региона. Мероприятие в Алматы дополнительно закрепит позиции Центральной Азии и Кавказа как формирующихся центров технологий, инвестиций и инноваций, открывая новые возможности для сотрудничества в таких ключевых областях, как искусственный интеллект, облачные вычисления, инфраструктура данных и финтех.

Участие Redington в этом знаковом мероприятии представляет собой важную веху в стратегии регионального позиционирования компании, сочетающей глобальное видение с сильной локальной реализацией. В то время как региональная технологическая экосистема стремительно развивается, компания нацелена на укрепление отношений с местными партнерами, налаживание новых связей и расширение охвата своего портфеля решений среди более широкой аудитории.

Помимо коммерческих возможностей, это участие также отражает долгосрочную приверженность Redington региону. Присутствие на первом GITEX Kazakhstan подчеркивает стратегический фокус компании на Центральной Азии и Кавказе.

В ходе мероприятия Redington намерена способствовать инициативам цифровой трансформации в регионе, содействовать обмену знаниями в области искусственного интеллекта, облачных технологий и инфраструктуры данных, а также связывать свои глобальные технологические бренды с местной экосистемой. В этом контексте компания стремится как углубить существующие партнерства, так и открыть новые бизнес-возможности.

Комментируя предстоящее мероприятие, Бора Инджир, генеральный директор Redington Türkiye & Central Asia & Caucasus, сказал: «Проведение в Центральной Азии масштабного глобального мероприятия, подобного GITEX Kazakhstan, впервые является чрезвычайно значимым событием для технологической экосистемы региона. Мы в Redington гордимся тем, что являемся частью этого пути. Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать новые возможности, ускорять цифровую трансформацию и способствовать устойчивому росту в регионе».

В соответствии с видением Казахстана о «Годе цифровизации и искусственного интеллекта» GITEX Kazakhstan нацелен на укрепление позиций страны на мировой технологической арене и привлечение дополнительных технологически ориентированных инвестиций. Поскольку в Алматы базируется более 1 500 стартапов и сосредоточена значительная доля венчурной активности страны, мероприятие призвано позиционировать город как региональный инновационный центр.

В рамках GITEX Kazakhstan Redington планирует взаимодействовать с партнерами и клиентами по всему региону, демонстрировать свой технологический портфель и исследовать новые возможности роста в Центральной Азии и на Кавказе.

Основанная в 1993 году, Redington Group продолжает свой путь как глобальная компания в сфере информационных технологий, управляющая дистрибуцией и цепочкой поставок более 450 ведущих брендов по всему миру. При годовой выручке, превышающей 12 млрд долларов США, Redington предоставляет комплексные цифровые решения в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, аналитики и 5G, отвечая на меняющиеся потребности предприятий и организаций.

Redington Türkiye, вошедшая в состав Redington Group в 2015 году, запустила операции в странах CAC в 2022 году. Сегодня компания доставляет продукты и услуги брендов-партнеров бизнес-партнерам и конечным пользователям в первую очередь в Турции, а также в странах CAC, включая Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.