    ИИ в начальных классах под вопросом

    Аймагамбетов объяснил риски для детей.

    30 апреля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Вопрос использования мобильных телефонов и искусственного интеллекта в школьном обучении требует более взвешенного подхода. Об этом заявил депутат Асхат Аймагамбетов, комментируя международные практики и ситуацию в образовании Казахстана в кулуарах мажилиса. По его словам, ряд развитых стран уже начал ограничивать использование смартфонов в школах. В частности, Великобритания, как отметил депутат, приняла решение о запрете мобильных телефонов в учебных заведениях, опираясь на исследования ЮНЕСКО и ОЭСР, передает Liter.kz https://liter.kz/.

    «Большинство самых развитых стран мира так или иначе через исследования пришли к тому, что это надо делать, скрепя сердце они принимают такое решение», — отметил он.

    Аймагамбетов подчеркнул, что подобные решения требуют политической воли, поскольку не всегда находят поддержку у родителей и школьников. При этом он считает важным сохранять баланс между ограничениями и развитием цифровых навыков.

    Отдельное внимание депутат уделил использованию искусственного интеллекта в образовании. По его словам, ИИ уже стал частью современной жизни, однако его применение в младших классах должно быть ограничено.

    «Здесь должен быть баланс. Использование ИИ, я сам использую его, это нормально, но другое дело — как использовать. Условно, я против того, чтобы ребенок первого класса или четвертого постоянно использовал ИИ. Потому что это влияет на развитие когнитивных способностей», — сказал депутат.

    В качестве примера он сравнил раннее использование технологий с «экзоскелетом», который не должен заменять естественное развитие навыков. В то же время полный отказ от ИИ, по его словам, также невозможен. В будущем между учениками, которые умеют работать с технологиями, и теми, кто их не использует, может возникнуть серьезный разрыв.

    Асхат Аймагамбетов отметил, что школы должны формировать четкую политику применения ИИ: где его использование запрещено, а где, наоборот, обязательно. В некоторых учебных заведениях уже внедряются цифровые инструменты, включая образовательные версии ИИ-сервисов.

    «Существуют школы, которые используют специальные образовательные платформы — например, версии ИИ, адаптированные для обучения», — добавил он.

    По словам депутата, в Казахстане пока единых правил нет, и многие решения принимаются на уровне отдельных школ. Это, по его мнению, требует системного подхода и обновления образовательной политики с учетом международного опыта.

