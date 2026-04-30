ИИ в начальных классах под вопросом

Аймагамбетов объяснил риски для детей.

Вопрос использования мобильных телефонов и искусственного интеллекта в школьном обучении требует более взвешенного подхода. Об этом заявил депутат Асхат Аймагамбетов, комментируя международные практики и ситуацию в образовании Казахстана в кулуарах мажилиса. По его словам, ряд развитых стран уже начал ограничивать использование смартфонов в школах. В частности, Великобритания, как отметил депутат, приняла решение о запрете мобильных телефонов в учебных заведениях, опираясь на исследования ЮНЕСКО и ОЭСР, передает Liter.kz https://liter.kz/.

«Большинство самых развитых стран мира так или иначе через исследования пришли к тому, что это надо делать, скрепя сердце они принимают такое решение», — отметил он.

Аймагамбетов подчеркнул, что подобные решения требуют политической воли, поскольку не всегда находят поддержку у родителей и школьников. При этом он считает важным сохранять баланс между ограничениями и развитием цифровых навыков.

Отдельное внимание депутат уделил использованию искусственного интеллекта в образовании. По его словам, ИИ уже стал частью современной жизни, однако его применение в младших классах должно быть ограничено.

«Здесь должен быть баланс. Использование ИИ, я сам использую его, это нормально, но другое дело — как использовать. Условно, я против того, чтобы ребенок первого класса или четвертого постоянно использовал ИИ. Потому что это влияет на развитие когнитивных способностей», — сказал депутат.

В качестве примера он сравнил раннее использование технологий с «экзоскелетом», который не должен заменять естественное развитие навыков. В то же время полный отказ от ИИ, по его словам, также невозможен. В будущем между учениками, которые умеют работать с технологиями, и теми, кто их не использует, может возникнуть серьезный разрыв.

Асхат Аймагамбетов отметил, что школы должны формировать четкую политику применения ИИ: где его использование запрещено, а где, наоборот, обязательно. В некоторых учебных заведениях уже внедряются цифровые инструменты, включая образовательные версии ИИ-сервисов.

«Существуют школы, которые используют специальные образовательные платформы — например, версии ИИ, адаптированные для обучения», — добавил он.

По словам депутата, в Казахстане пока единых правил нет, и многие решения принимаются на уровне отдельных школ. Это, по его мнению, требует системного подхода и обновления образовательной политики с учетом международного опыта.

