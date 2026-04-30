Экспертная встреча по развитию ИИ состоялась в Астане

Мероприятие стало платформой для обсуждения и анализа текущего состояния цифровизации в Казахстане.

В Президентском центре УДП РК прошла экспертная встреча на тему «Цифровая трансформация: вызовы и возможности для Казахстана» с представителями государственных органов Казахстана, международных организаций, стартапов и инновационных компаний, учеными, исследователями, разработчиками и инженерами в области искусственного интеллекта, профессорско-преподавательским составом и студентами ведущих вузов Казахстана, передает Liter.kz.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что цифровая трансформация перестала быть отраслевой задачей — она становится фундаментом новой модели государственного управления, экономики и общественного устройства. Как отмечает президент страны, цифровизация и ИИ — это не просто тренд, а стратегический приоритет, определяющий конкурентоспособность страны в XXI веке. Не случайно 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. За последние годы наша страна достигла значительного прогресса в цифровизации. Разработана и утверждена Концепция развития ИИ в Казахстане на 2024–2029 годы, принят Закон „Об искусственном интеллекте“, в вузах внедрены программы подготовки специалистов по ИИ», — сказал директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Мероприятие стало платформой для обсуждения и анализа текущего состояния цифровизации в Казахстане. В ходе экспертной встречи были выработаны экспертные предложения по ускорению технологической трансформации экономики и социальной сферы в условиях современных глобальных вызовов, а также масштабированию успешных кейсов использования ИИ в общественной жизни.

«За каждым открытием всегда стоит человек — его труд и знания буквально формируют наше будущее. Главный навык сегодня — не знание инструментов, а способность быстро осваивать новое», — рассказал ректор Astana IT University Альтаир Ахметов.

В своем выступлении председатель правления TechnoWomen, основатель ОФ «Цифровая трансформация», член Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Азиза Шужеева подчеркнула, что сегодня вопросы вовлечения женщин в IT и развитие цифровых компетенций становятся все более актуальными. Одним из ярких примеров таких инициатив является проект IT Aiel.

«IT Aiel — это одна из самых масштабных инициатив по развитию женщин в сфере технологий в Казахстане. Проект открывает доступ к новым цифровым и AI-профессиям для женщин с разным бэкграундом — от домохозяек до предпринимателей. С 2023 года обучение прошли уже более 21 тысячи женщин, из них свыше 4 тысяч получили сертификаты по ИИ-специальностям, а более 1500 участниц нашли работу в IT-сфере и на фрилансе», — рассказала спикер.

Кроме того, в рамках мероприятия прозвучали выступления вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой, ректора Международного университета Астана Анар Мырзагалиевой, технического руководителя проекта ИИ ЮНИСЕФ в Казахстане Алиби Джангельдина, управляющего директора по AI АО «Национальные информационные технологии» Алибека Сайланбаева, заместителя председателя ОЮЛ «Ассоциация по развитию искусственного интеллекта в Казахстане» Анар Тулеубаевой и генерального директора частной компании CEREBRA.AI LTD Армана Оспанова.

По итогам экспертной встречи участники договорились о следующих приоритетах:

— выработка единого понимания глобальных и региональных трендов развития ИИ с их адаптацией к национальным стратегиям цифровой трансформации Казахстана и стран Центральной Азии;

— укрепление межсекторального и международного взаимодействия для ответственного использования технологий;

— расширение участия молодежи и гражданского общества в формировании справедливых цифровых подходов;

— определение возможных направлений международного сотрудничества, включая запуск совместных инициатив и проработку региональной дорожной карты по внедрению этичных практик ИИ.