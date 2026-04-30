Утвержден перечень услуг «цифрового правительства» госорганам

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 20 апреля 2026 года утвержден перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz.

В Перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, входят:

— услуга организации защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);

— администрирование цифровой услуги по представлению программного обеспечения;

— услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);

— услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;

— услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);

— виртуальный дата-центр — vDC;

— центр обработки данных — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;

— цифровая инфраструктура на территориально удаленном объекте для реализации цифровой услуги по резервированию цифровых систем государственных органов;

— услуга по резервированию цифровых систем государственных органов, в части резервного копирования;

— услуга организации проведения онлайн трансляций;

— услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения;

— биометрическая идентификация на основе лица;

— облачный документооборот;

— Е-обращение;

— единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;

— электронный почтовый сервис государственных органов;

— мобильное рабочее место;

— витрина сервисов;

— цифровая аналитическая система Smart Data Ukimet.