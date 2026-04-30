Утвержден перечень услуг «цифрового правительства» госорганам
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.
Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 20 апреля 2026 года утвержден перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz.
В Перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, входят:
— услуга организации защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);
— администрирование цифровой услуги по представлению программного обеспечения;
— услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);
— услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;
— услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);
— виртуальный дата-центр — vDC;
— центр обработки данных — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;
— цифровая инфраструктура на территориально удаленном объекте для реализации цифровой услуги по резервированию цифровых систем государственных органов;
— услуга по резервированию цифровых систем государственных органов, в части резервного копирования;
— услуга организации проведения онлайн трансляций;
— услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения;
— биометрическая идентификация на основе лица;
— облачный документооборот;
— Е-обращение;
— единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;
— электронный почтовый сервис государственных органов;
— мобильное рабочее место;
— витрина сервисов;
— цифровая аналитическая система Smart Data Ukimet.