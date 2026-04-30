    Утвержден перечень услуг «цифрового правительства» госорганам

    Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

    30 апреля 2026 10:00, Profit.kz
    Приказом заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 20 апреля 2026 года утвержден перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, передает Zakon.kz.

    В Перечень цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора, входят:

    — услуга организации защищенных каналов связи государственных органов с использованием средств криптографической защиты информации (СКЗИ);
    — администрирование цифровой услуги по представлению программного обеспечения;
    — услуги связи (организация виртуальных частных сетей на базе беспроводной/спутниковой/наземной инфраструктуры посредством единой транспортной среды государственных органов (ЕТС ГО), доступ к интернету, IP-телефония, организация межсетевой защиты);
    — услуга организации проведения сеансов видеоконференцсвязи;
    — услуга выделения виртуальной машины (Хостинг);
    — виртуальный дата-центр — vDC;
    — центр обработки данных — Data-center as a Service, DCaaS, co-location;
    — цифровая инфраструктура на территориально удаленном объекте для реализации цифровой услуги по резервированию цифровых систем государственных органов;
    — услуга по резервированию цифровых систем государственных органов, в части резервного копирования;
    — услуга организации проведения онлайн трансляций;
    — услуга выделения виртуального пространства для резервного копирования и хранения;
    — биометрическая идентификация на основе лица;
    — облачный документооборот;
    — Е-обращение;
    — единая платформа интернет-ресурсов государственных органов;
    — электронный почтовый сервис государственных органов;
    — мобильное рабочее место;
    — витрина сервисов;
    — цифровая аналитическая система Smart Data Ukimet.

