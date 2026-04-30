Госреестр Казахстана пополнится цифровыми активами и программным обеспечением

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Приказом министра финансов РК от 24 апреля 2026 года № 279 внесены изменения в приказ «Об утверждении Правил ведения реестра государственного имущества, включая порядок взаимодействия государственных органов и представления пользователям сведений из него». Обновление направлено на учет современных нематериальных активов и полную цифровизацию взаимодействия между госорганами, передает Uchet.kz.

Перечень объектов, подлежащих обязательному учету в госреестре, значительно расширен. Теперь государство будет официально регистрировать:

— программное обеспечение, интернет-ресурсы и иные цифровые ресурсы, принадлежащие государству;

— не только автомобили, но и маломерные, речные суда, а также сельскохозяйственную технику госучреждений;

— лицензии, разрешения и объекты интеллектуальной собственности.

Вместо ручного предоставления справок госорганы обязаны организовать интеграцию своих ведомственных систем с реестром. Сведения о лицензиях и цифровых активах будут поступать в базу данных автоматически. Резервное копирование государственных цифровых ресурсов (баз данных и систем) теперь должно осуществляться ежедневно через защищенные каналы связи.

Владельцы госресурсов обязаны передавать единому оператору электронные копии документов, подтверждающих права собственности (включая права на доменные имена).

Для граждан и бизнеса процесс мониторинга торгов станет прозрачнее. В реестре будет доступен просмотр графиков приватизации и отчетов об оценке имущества в цифровом формате. Эти меры позволят создать единую, актуальную «карту» всех ресурсов страны — от земельных участков и судов до программного кода и государственных баз данных.