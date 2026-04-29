Новый суперкомпьютер готовят к запуску в Казахстане

Суперкомпьютер в Косшы будет в три раза мощнее алматинского центра.

В Казахстане идет строительство новых центров обработки данных. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин. Он проинформировал, что АО «Казахтелеком» управляет крупнейшей сетью центров обработки данных в стране — это более 1,7 тыс. серверных стоек, 25 МВт мощности, 47% рынка, передает Kazpravda.kz.

В октябре прошлого года в Алматы был запущен суперкомпьютер AI-Farabium с производительностью 1,5 тыс. петафлопс. Сегодня он занимает 103 место среди самых производительных суперкомпьютеров в мире, при этом его вычислительная мощность загружена на 100%.

«Также ведется строительство новых центров обработки данных — в ноябре текущего года планируется запуск суперкомпьютера в городе Косшы, который будет в три раза мощнее алматинского центра», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, «Казахтелеком» определен оператором проекта по строительству Долины центров обработки данных в городе Экибастуз. Ведутся переговоры с более чем 20 гиперскейл-компаниями, сформирован предварительный спрос свыше 100 МВт.

Таким образом, компания не только развивает телеком-инфраструктуру, но и формирует прочную основу для масштабного внедрения искусственного интеллекта во всех отраслях экономики, отметил Мусин.