Единая регуляторная модель подготовки кадров в сфере ИИ внедрена в Казахстане

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил о создании регуляторной модели и практической реализации инновационных проектов. В частности, в Казахстане сформирована необходимая нормативно-правовая база: дисциплины по ИИ стали обязательными для всех студентов, независимо от профиля обучения. Утвержден межвузовский стандарт применения ИИ, а Лигой академической честности принято руководство по его использованию в образовательном процессе. Также введены KPI для вузов и обязательное повышение квалификации для преподавателей в этой сфере.

Для обеспечения прикладных исследований создан академический кластер суперкомпьютеров, а вузы получили доступ к мощностям национального кластера Alem.Cloud. На сегодняшний день в стране функционируют 22 центра и лаборатории ИИ.

«Правительством обеспечен доступ к ведущим мировым образовательным и технологическим решениям глобальных лидеров, таких как Coursera, Google, Huawei, NVIDIA, ETS и OpenAI», — отметил Саясат Нурбек.

Министерством актуализировано более 1,5 тыс. образовательных программ, ориентированных на новые профессии.

С 15 апреля 2026 года запущен второй этап программы AI-Sana. В настоящее время 100 тыс. студентов проходят обучение ИИ-предпринимательству. По итогам первого этапа программы студентами уже разработано 308 AI-агентов для различных отраслей. Ключевая задача — формирование не менее 1,5 тыс. инновационных проектов с их дальнейшей акселерацией в Astana Hub.

Также министром представлен широкий перечень готовых решений, разработанных в университетах:

— Образование: запущен чат-бот AI-Talapker для абитуриентов, система прокторинга для прозрачности тестов и сервис OquLabs для проверки работ. Внедряется модель AI-Enabled University, где ИИ становится встроенной частью экосистемы вуза.

— Наука: создаются ИИ-помощники для Национального научного совета и НЦГНТЭ, позволяющие автоматизировать экспертизу заявок.

— Промышленность и энергетика: система EnergyDronesAI для диагностики солнечных панелей, ассистент KMG.AIAN для прогнозирования дефицита нефтепродуктов и Smart Safety Monitor для безопасности в шахтах.

— Здравоохранение: телемедицинская платформа ZhanCare.AI, система CortexAI для трансплантологии и сервис SignBridge для автоматического сурдоперевода на казахский язык.

— Финансы и бизнес: платформа TrustTravel для туризма, антифишинговая система PhishGuard AI и платформа ITEQ для анализа международных транзакций.

Министр подчеркнул, что студенческие проекты, такие как платформа автоматизации KOZ AI и инкубатор AI Startify, уже являются коммерческими и вносят реальный вклад в экономику регионов.

