100 тысяч казахстанских студентов обучаются ИИ-предпринимательству

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о реализации программы AI-Sana.

Он напомнил, что программа по углубленному изучению искусственного интеллекта запущена по поручению главы государства. С 15 апреля 2026 года при поддержке фонда Қазақстан халқына запущен второй этап программы. 100 тысяч студентов проходят обучение ИИ-предпринимательству по программе, разработанной членом Совета по искусственному интеллекту Полом Кимом, передает Zakon.kz.

На последующих этапах ключевой задачей является формирование не менее 1,5 тысячи инновационных проектов с их дальнейшей акселерацией в экосистеме Astana Hub. Как сообщили в ведомстве, в рамках I этапа программы AI-Sana обучающиеся на курсах базовых навыков искусственного интеллекта уже получили более 673 тысяч сертификатов.

