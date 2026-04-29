Прохождение границы в РК сократится до 30 минут благодаря Smart Cargo

Нурлан Сауранбаев доложил о цифровизации транспортно-логистического комплекса.

Основными целями внедрения искусственного интеллекта в отрасли названы упрощение процессов, снижение издержек и наращивание транзитного потенциала страны. Запуск цифровой платформы Smart Cargo, которая объединяет госорганы и бизнес, позволяет получать всю информацию о грузе через QR-код. Искусственный интеллект в автоматическом режиме проверяет документацию, выстраивает оптимальные маршруты и отслеживает движение транспорта.

«В результате время прохождения границы сокращается с 4 часов до 30 минут. Формируется прозрачный и управляемый транзит через Казахстан», — подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

В сфере автомобильного транспорта внедряется интеллектуальная система контроля, которая сопоставляет данные с весовых станций и выявляет нарушения. Это позволяет исключить обход контроля и снизить износ дорожного полотна.

Железнодорожная отрасль и система «KinetiX В» железнодорожной сфере реализуется порядка 10 проектов на базе ИИ. Ключевым решением стала диагностическая система KinetiX. Если ранее ручная диагностика вагонов занимала до 2 часов, то внедрение интеллектуальной видеоаналитики позволило сократить это время до 8 минут. Система в реальном времени проверяет вагоны по 9 параметрам, выявляет и прогнозирует дефекты, что напрямую влияет на безопасность и скорость движения поездов.

Особое внимание уделено цифровизации самого ведомства. Совместно с Министерством искусственного интеллекта проводится работа по автоматизации обработки документов. По данным министра, срок ручной обработки документов, составлявший ранее до 30 дней, после внедрения ИИ сокращается до 3 дней. Задача министерства — освободить сотрудников от рутины, переориентировав их на аналитическую работу и принятие управленческих решений.

Перспективным проектом является создание единой интеллектуальной платформы e-Kөлік на базе QazTech. Система объединит данные по всем видам транспорта, что позволит прогнозировать транспортные потоки и перейти к проактивному управлению отраслью. Было отмечено, что транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных в мире, и искусственный интеллект становится ключевым инструментом для их качественной обработки.

