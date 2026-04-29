Подготовлен проект общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения ИИ

Стратегия «Digital Qazaqstan» нацелена на комплексную цифровую трансформацию страны и переход от пилотных инициатив к системному внедрению искусственного интеллекта в экономике.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос внедрения искусственного интеллекта во всех отраслях экономики. С докладами выступили заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министры промышленности и строительства — Ерсайын Нагаспаев, транспорта — Нурлан Сауранбаев, энергетики — Ерлан Аккенженов, высшего образования и науки — Саясат Нурбек, а также руководство АО «Казахтелеком», Зернового консорциума и IT-стартапа «Ascle». Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет повышенное внимание вопросам цифровизации и тотальному внедрению цифровых технологий и ИИ, что является одним из ключевых факторов всесторонней модернизации страны.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подготовлен проект общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта „Digital Qazaqstan“. Этот документ определит концептуальное видение развития отрасли на долгосрочную перспективу и позволит координировать реализацию поставленных в этой сфере задач. В объявленный Главой государства Год цифровизации и искусственного интеллекта нам необходимо придать значительный импульс цифровой трансформации экономики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам прошлого года экспорт IT-услуг Казахстана превысил $1 млрд. Подчеркнута необходимость сохранения набранных темпов. При этом, по оценкам международных экспертов, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику превысит $22 трлн, что требует ускоренного развития цифровой инфраструктуры и повышения глобальной конкурентоспособности страны. Отмечено, что внедрение цифровых технологий на отечественных предприятиях способствует повышению качества продукции, уровня промышленной безопасности и производительности труда.

Внимание уделено развитию вычислительных мощностей. В стране уже функционируют суперкомпьютерные кластеры Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. В связи с ростом числа обращений со стороны госорганов и бизнеса по предоставлению вычислительных ресурсов Премьер-министр поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития принять меры по увеличению текущих объемов вычислительных мощностей и формированию гибкой политики распределения таких ресурсов, чтобы ограниченность мощностей не стала сдерживающим фактором.

Отмечена необходимость активизации работы по привлечению инвесторов к реализации проекта «Долина центров обработки данных» в Павлодарской области. Казахстан должен формировать благоприятные условия для привлечения инвестиций и IT-специалистов, в том числе зарубежных. Профильному ведомству поручено внести предложения по совершенствованию законодательства для регулирования и стимулирования развития деятельности облачных провайдеров.

Руководитель правительства подчеркнул, что ключевым условием масштабного внедрения ИИ является наличие качественных и доступных данных. Поставлены задачи по устранению фрагментированности данных, обеспечению доступа бизнеса к государственным наборам данных и внедрению единых стандартов их использования. Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития поручено завершить формирование методологической базы и сосредоточиться на создании отраслевых «data-lake», а также активизировать работу по оцифровке и регулярному наполнению данных.

Важную роль в развитии ИИ играет частный сектор. Внимание акцентировано на необходимости создания экономических стимулов для бизнеса, а также обеспечения поддержки проектов с высоким уровнем цифровизации со стороны финансовых институтов. Поручено сформировать единый пул ИИ-проектов для повышения эффективности координации и исключения дублирования и распыления ресурсов. В результате ИИ должен стать реальным драйвером экономики.

Премьер-министр отметил, что современные вызовы требуют перехода к более точным инструментам планирования социально-экономического развития. Искусственный интеллект способен обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и формировать более точные прогнозы. Это позволит повысить эффективность государственной экономической политики.

В этой связи Министерству национальной экономики совместно с Министерством искусственного интеллекта необходимо внести конкретный механизм применения искусственного интеллекта для прогнозирования развития экономических процессов.

Для большинства предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, ИИ остается сложным и недоступным инструментом. Основные причины — нехватка компетенций, ресурсов и понятных механизмов внедрения. Поэтому Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами нужно выработать подходы по стимулированию внедрения искусственного интеллекта малым и средним бизнесом.

Министерству науки и высшего образования — выстроить системную работу не только подготовки новых специалистов в данной сфере, но и обеспечить переподготовку действующих кадров из различных отраслей.

«В новой Конституции впервые закреплены права граждан на защиту персональных данных. Это дает импульс дальнейшему развитию отрасли и отражает стратегические приоритеты государства. Сейчас законодательство предусматривает необходимость охраны персональных данных при эксплуатации систем искусственного интеллекта», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству искусственного интеллекта поручено обеспечить надлежащий контроль в целях исключения несанкционированного доступа третьих лиц и систем к персональным данным, а также защиту прав на объекты интеллектуальной собственности.

Контроль и координация реализации поручений закреплена за заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

