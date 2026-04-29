AI-First подход внедряют в Казахстане

Утверждено 20 карт цифровой трансформации отраслей.

Вопросы внедрения искусственного интеллекта в экономику страны рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. С докладом выступил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Он подчеркнул, что работа ведется в рамках исполнения поручений Главы государства. Основными целями определены обеспечение экономического роста через повышение производительности и создание экспортных возможностей, а также поддержка бизнеса посредством перехода к проактивным услугам.

«Искусственный интеллект должен стать драйвером производительности. Речь идет не только об автоматизации отдельных процессов. Важно, чтобы искусственный интеллект помогал создавать новые продукты, новые рынки и новые возможности для экспорта», — отметил Жаслан Мадиев.

Совместно с госорганами внедряются Карты цифровой трансформации, охватывающие 72 отрасли и направления деятельности. На сегодняшний день утверждено 20 таких карт, включающих ключевые вызовы, планы внедрения AI-решений и KPI до 2027 года. При этом применяется единый архитектурный подход AI-First, который обязателен для исполнения всеми центральными госорганами.

Также министр сообщил о формировании более 50 AI-агентов для граждан. Уже сейчас AI-ассистентом eGov AI воспользовались более 2,3 млн раз, правовой консультант предоставил 230 тыс. консультаций, а AI-терапевт внедряется в 35 клиниках.

Кроме того, представлены кейсы реинжиниринга. В частности, проект совместно с Министерством финансов по открытию бизнеса позволяет ИИ предлагать оптимальные локации с учетом конкуренции и клиентского потока, что сокращает операционные затраты в 2 раза. Также запущен AI-помощник по налогам, обработавший более 5 тыс. запросов. В планах — автоматизация заполнения налоговой отчетности.

Совместно с холдингом «Байтерек» внедряется поддержка при подготовке бизнес-планов и документов на финансирование в режиме 24/7.

В сфере здравоохранения отмечен успех системы Cerebra AI. Программа анализирует КТ-снимки за 5–10 минут, что помогло снизить смертность от инсульта на 40% и увеличить долю своевременного лечения на 150%. С сентября 2025 года проанализированы данные 7,6 тыс. пациентов.

Жаслан Мадиев сообщил о запуске первого в Центральной Азии суперкомпьютерного кластера Alem.cloud и Национальной платформы ИИ для госслужащих, которая уже обработала более 500 тыс. запросов. Правовой фундамент отрасли закрепил принятый Закон «Об искусственном интеллекте».

В экосистеме Astana Hub реализуются 379 AI-проектов. Совокупный доход стартапов по итогам 2025 года составил 103 млрд тенге, а объем экспорта превысил 3,5 млрд тенге.

Особое внимание уделено кадрам: более 80 тыс. госслужащих прошли обучение по различным программам, включая AI Leaders совместно со Stanford University и OpenAI Academy.

Министр подробно рассказал о работе запущенного Главой государства Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. На площади 22 тыс. кв. м сосредоточены:

— интерактивный музей ИИ и AI-кинотеатр;

— школа TUMO для подростков (до 5 тыс. учащихся в год);

— школа Tomorrow School (21 тыс. заявок);

— Apple Training Center, GameDev Center и стартап-кампус ai’preneurs;

— AI-лаборатории Big-Tech компаний и AI Governance Office.

Центр уже посетили 11 иностранных делегаций, а ожидаемый поток посетителей составляет порядка 100 тыс. человек в год.

