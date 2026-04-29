Интерактивную карту недр с помощью ИИ разработали в РК

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о проводимой работе по внедрению искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Он отметил, что сегодня внедрение ИИ осуществляется по всем ключевым направлениям деятельности министерства. В частности, в геологической отрасли ведется масштабная работа по переводу архивных данных в электронный формат. На сегодняшний день отсканировано более 97% первичной геологической информации, или порядка 250 терабайт данных. Для ускорения и повышения качества этой работы разработана система с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически обрабатывает архивные материалы и формирует геологические модели.

Оцифрованные данные объединяются в единую систему Big Data. В систему уже загружен 1 терабайт данных, которые обрабатываются и классифицируются с применением искусственного интеллекта. Искусственный интеллект определяет координаты и отбирает ключевые данные, что, в свою очередь, сокращает время систематизации информации и повышает качество принятия решений. На основе обработанных данных разработана интерактивная карта недр. Система позволяет в удобном формате фильтровать и анализировать информацию, а также оперативно выявлять перспективные участки.

Отмечено, что при выборе вида полезного ископаемого, например «медь», система с использованием искусственного интеллекта выделяет на карте участки с высоким потенциалом обнаружения месторождений. При детализации каждого блока отображается расширенная информация по отдельным участкам, включая данные геологического разреза. Это обеспечивает быстрый доступ к данным, необходимым для принятия обоснованных решений.

«В строительстве внедряется ИИ на всех этапах — от проектирования до контроля строительства. На этапе планирования и градостроительства запущен пилотный проект по применению „компьютерного зрения“ в сочетании с искусственным интеллектом для контроля реализации цифровых генпланов и ПДП», — сообщил Ерсайын Нагаспаев.

Система сопоставляет фактическое состояние объектов с утвержденной проектной документацией. Это позволяет сократить время выявления несоответствий с 3 рабочих дней до 4 часов и минимизировать риски незаконной застройки. Параллельно совместно с Казахтелеком ведется работа по использованию дронов для создания цифровых двойников городов.

На этапе проектирования и государственной экспертизы планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки BIM-проектов. Для этого строительные нормативы переводятся в машиночитаемый формат, что позволит проводить предварительную проверку проектов и сократить сроки экспертизы.

«Это также устранит различия в сроках рассмотрения типовых проектов в разных регионах с учетом особенностей грунтов и сейсмичности, а также обеспечит единые и прозрачные правила государственной экспертизы по всей стране. Параллельно BIM планируется внедрить как обязательный стандарт проектирования, на первом этапе — в промышленном строительстве», — добавил Ерсайын Нагаспаев.

На этапе строительства применяется цифровой мониторинг объектов. К примеру, в «Казахстанской Жилищной Компании» внедрена система видеомониторинга с использованием «компьютерного зрения», которое обеспечивает контроль за движением техники, использованием рабочей силы и ходом строительных работ в режиме реального времени. В результате имеется полный контроль за строительством в режиме реального времени.

В промышленности искусственный интеллект уже применяется для контроля качества и оптимизации производственных процессов. Крупные предприятия, такие как ERG, Astana Motors и KAZ Minerals, внедряют цифровые двойники на своих производственных площадках. Технологии промышленного интернета вещей уже используются на более чем 70 предприятиях. В частности, «Astana Motors» применяет ИИ- аналитику качества для автоматизированного контроля сварочных работ. Также используются цифровые двойники с ИИ-поддержкой для моделирования и оптимизации производственных процессов в режиме реального времени.

«Это существенно снижает уровень брака и повышает эффективность производства. Также в горнодобывающей отрасли внедряются решения на базе искусственного интеллекта. К примеру, на предприятии Solidcore Resources внедрен цифровой ассистент оператора, который в режиме реального времени анализирует производственные показатели и формирует рекомендации для диспетчеров и машинистов. Решение реализовано через видеостены и планшеты, что повышает оперативность принятия решений и снижает производственные потери», — пояснил министр.

В заключение Ерсайын Нагаспаев подчеркнул, что Министерство промышленности и строительства продолжит внедрение ИИ для повышения эффективности, прозрачности и инвестиционной привлекательности отраслей.

