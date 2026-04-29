Технологии ИИ внедряют в топливно-энергетическом комплексе РК

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о реализуемых ИИ проектах в сфере топливно-энергетического комплекса.

Он отметил, что в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта министерство ведет системную работу по внедрению ИИ https://profit.kz/tags/ai/ в топливно-энергетическом комплексе. Данная работа охватывает все ключевые направления отрасли — от энергетического и нефтегазового секторов, до угольной промышленности. Для этого министерством сформирован AI-альянс с участием глобальных вендоров, отраслевых компаний и IT-разработчиков, имеющих практические ИИ-решения для отрасли. Отдельный акцент сделан на поддержке отечественных разработчиков: с рядом резидентов Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли. На сегодняшний день сформирован портфель из 45 ИИ-проектов. Из них 10 проектов находятся на стадии экспертизы, 27 проектов — на стадии разработки, и 8 проектов уже перешли к этапу внедрения.

«Таким образом, применение ИИ в отрасли приобретает системный характер. Далее будут представлены наиболее зрелые примеры внедрения ИИ на производственных объектах отрасли», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

В качестве примера министр привел практическое применение искусственного интеллекта в сфере добычи нефти. Речь идет об интеллектуальной системе онлайн-мониторинга скважин. В рамках пилотного внедрения под наблюдением системы уже находится более 4 тыс. скважин на объектах нефтедобычи. Основная задача системы — анализировать производственные показатели скважин в режиме реального времени. Искусственный интеллект выявляет проблемные участки, фиксирует отклонения от плановых показателей, прогнозирует добычу и помогает специалистам принимать более эффективные решения. Ожидаемый эффект — сокращение времени простоев скважин до 20% и достижение экономического эффекта до 1 млрд тенге в год.

Этот проект показывает, что искусственный интеллект может быть практическим инструментом для повышения эффективности добычи, снижения потерь и более точного управления нефтяными активами. Важно отметить, что система является казахстанской разработкой и имеет экспортный потенциал. В настоящее время ведется работа по ее продвижению на международные рынки, в том числе в США.

Следующий пример — применение искусственного интеллекта для анализа оборота нефтепродуктов. Система объединяет цифровые данные от участников рынка. ИИ анализирует движение нефтепродуктов, прогнозирует их запасы по регионам и помогает заранее выявлять риски затоварки либо дефицита.

«Это позволяет более точно планировать поставки, координировать логистику и своевременно принимать управленческие решения. Ожидаемый эффект — повышение точности планирования до 85% и экономический эффект до 22,5 млрд тенге в год. Важно отметить, что данная ИИ-модель также является казахстанской разработкой и создана в рамках сотрудничества КазМунайГаза и Казахстанско-Британского Технологического Университета в рамках программы AI SANA», — уточнил Ерлан Аккенженов.

По данным ведомства, также ИИ применяется для эффективного управления месторождениями. Речь идет об ИИ-платформе, которая анализирует геологические и гидродинамические модели, проверяет данные в режиме реального времени, помогает оптимизировать разработку месторождений и позволит повысить коэффициент извлечения нефти. Промышленное внедрение системы охватывает 12 месторождений. Ожидаемый экономический эффект составляет до 326,3 млрд тенге. Данная система является собственной разработкой АО НК «КазМунайГаз» и имеет потенциал для масштабирования на месторождениях других нефтедобывающих организаций.

Технологии ИИ также применяются для повышения промышленной безопасности. В частности, система автоматически анализирует видеопотоки с производственных объектов и в режиме реального времени выявляет нарушения: отсутствие средств индивидуальной защиты, доступ в опасные зоны, курение в запрещенных местах и другие риски. Это позволяет усилить контроль, быстрее реагировать на инциденты и предупреждать аварийные ситуации. Пилотное внедрение предусмотрено на объектах национальных компаний, курируемых Министерством энергетики. Продукт имеет потенциал для дальнейшего масштабирования на всех производственных объектах отрасли. Ожидаемый эффект — снижение производственных инцидентов до 78% и экономический эффект до 2,84 млрд тенге в год.

Следующий пример — применение ИИ для прогноза потребления природного газа. Система через мобильное приложение распознает показания и серийные номера газовых счетчиков по фотографии. Это позволяет потребителям быстро и без ошибок передавать данные в газоснабжающую организацию.

Кроме того, ИИ-модель прогнозирует долгосрочное потребление газа, что повышает качество планирования и управления поставками. Пилотное внедрение реализуется совместно с QazaqGaz Aimaq в Кызылординской, Костанайской и Туркестанской областях. Для удобства потребителей сервис планируется интегрировать с eGov Mobile https://profit.kz/tags/egov/. Ожидаемый эффект — повышение точности передачи данных до 86%, а также экономический эффект до 300 млн тенге в год только за счет оптимизации затрат оператора газоснабжения.

«Представленные проекты показывают, что искусственный интеллект уже применяется в ТЭК на практике и дает конкретный эффект — в добыче, энергетике, газоснабжении, теплоснабжении и промышленной безопасности. Для министерства важно, чтобы ИИ стал реальным инструментом повышения эффективности отрасли, снижения издержек, повышения надежности энергоснабжения и качества услуг для населения. Особый акцент делается на поддержке отечественных разработок. Многие решения создаются казахстанскими компаниями и имеют потенциал для масштабирования и экспорта», — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

В заключение было отмечено, что министерство продолжит работу по ускорению внедрения, масштабированию успешных проектов и созданию необходимых условий для безопасного применения ИИ в топливно-энергетическом комплексе.

