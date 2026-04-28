Кому уходили персональные данные казахстанцев?

КНБ провел задержания в двух городах.

В марте 2026 года в Астане и Алматы при координации органов прокуратуры Комитет национальной безопасности пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сборе и распространении персональных данных казахстанцев. По данным следствия, озвученным 27 апреля 2026 года, фигуранты уголовного дела продавали в интернете информацию, полученную незаконным путем, передает Zakon.kz.

Стоит уточнить, что покупателями выступали представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, электронные носители информации, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

