Казахстанские преподаватели будут делиться с ChatGPT своими методиками

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек поделился амбициозными планами: обучить всех преподавателей вузов ИИ.

Также Миннауки договорилось с OpenIA, чтобы казахстанские педагоги смогли передать чату GPT свои знания, сохранив их для будущих поколений. По словам министра, острой проблемой сейчас является то, что почти 70% преподавателей в Казахстане не умеют пользоваться ИИ. Также министерство хочет настроить виртуального ассистента, чтобы он смог автоматизировать рутинную работу педагога, передает Курсив.

«Только 32% учителей регулярно использует те или иные инструменты искусственного интеллекта. Поэтому первая задача — это массовый ликбез. Мы 100% охват делаем, без исключения, чтобы все научились пользоваться», — отметил он.

Саясат Нурбек назвал невыгодным положение несведущих в современных технологиях преподавателей. По его оценкам, свыше 80% учителей уже должны уметь пользоваться этими инструментами.

По соглашению Миннауки и OpenIA казахстанские преподаватели будут передавать свои авторские методики преподавания чату GPT, чтобы он потом учил по ним будущих студентов.

«То есть, со временем он будет понимать не только в целом систему образования Казахстана, а именно авторскую методику этого преподавателя», — заявил министр. Книги, написанные этими же педагогами, по словам главы Миннауки, не всегда доходят до широкой аудитории.

