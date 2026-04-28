Азиатско-Тихоокеанский Центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН учрежден в Казахстане

Он станет шестым институциональным подразделением ЭСКАТО наряду с профильными центрами, действующими в Японии, Китае, Республике Корея, Индии и Иране.

В рамках 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в г. Бангкок консенсусным решением 52 государств-членов принята резолюция об учреждении Азиатско-Тихоокеанского Центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО в г. Алматы. Символично, что учреждение нового института ООН в Казахстане стало возможным в год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Центр задуман в качестве нейтральной международной платформы под эгидой ООН, нацеленной на выявление и распространение лучших цифровых решений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере государственных и общественных услуг.

Как отметил Постоянный Представитель Казахстана при ЭСКАТО ООН Маргулан Баймухан, принятие резолюции ознаменовало успешное завершение многостороннего переговорного процесса, продолжавшегося более пяти лет под координацией Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством иностранных дел РК и Постоянным Представительством Казахстана при ЭСКАТО ООН. В его рамках проведены семь обзорных исследований и приняты три этапные резолюции на 79-й, 80-й и 81-й сессиях ЭСКАТО. Важным этапом стала Министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации ЭСКАТО, состоявшаяся в сентябре 2024 года в г. Астана. На завершающей стадии в 2026 году к инициативе в качестве соавторов присоединился широкий круг государств, включая Азербайджан, Армению, Бангладеш, Вануату, Грузию, Камбоджу, Китай, Кыргызстан, Малайзию, Мальдивы, Монголию, Непал, Пакистан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Тимор-Лешти, Тонга, Турцию, Узбекистан, Фиджи, Шри-Ланку.

По своему формату Центр станет крупнейшим из действующих институтов ЭСКАТО в регионе с проектной вместимостью до 130 человек. Его размещение планируется в здании UN Plaza в г. Алматы. Концепция предусматривает создание международного депозитария лучших цифровых решений и практик.

Деятельность нового учреждения ООН будет способствовать сокращению цифрового разрыва между странами региона, уделяя особое внимание поддержке наименее развитых стран, стран, не имеющих выхода к морю и малых островных развивающихся государств. В условиях стремительной цифровой трансформации особое значение приобретает формирование инклюзивных механизмов обмена технологиями и опытом, позволяющих государствам разрабатывать решения, адаптированные к национальным условиям, и обеспечивать равный доступ к преимуществам цифровизации.

Для Казахстана создание Центра открывает дополнительные возможности по привлечению передовых цифровых технологий, международной экспертизы и высококвалифицированных специалистов. Усиление роли города Алматы в качестве регионального хаба под эгидой ООН будет способствовать расширению международной кооперации, развитию партнерства с ведущими технологическими компаниями и институтами развития, а также дальнейшему укреплению позиции страны как надежного поставщика современных цифровых решений на пространстве Азии и Тихого океана.

Инициатива также создает условия для наращивания экспортного потенциала Казахстана в сфере IT-услуг и продвижения отечественных разработок на внешние рынки.

Реализация проектов по трансферту цифровых решений, в том числе в интересах наименее развитых стран, создает предпосылки для привлечения ресурсов международных финансовых институтов, оказывающих институциональную поддержку государствам региона.

Создание Азиатско-Тихоокеанский Центр цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в г. Алматы станет значимым вкладом в реализацию приоритетов государственной политики Республики Казахстан в области цифровизации и развития искусственного интеллекта.