Миллионы на AI не окупятся, пока не измените культуру и данные

Итог K-Tech 2026 звучит резко, но честно: инвестиции в хайповую инфраструктуру и модные AI-сервисы — лишь вершина айсберга.

Без перестройки внутренних процессов, работы с данными и корпоративной архитектуры эти вложения становятся мертвым грузом. Главный сигнал с саммита: технологические лидеры уже не просто автоматизируют — они пересобирают бизнес-модели вокруг ИИ-агентов. Остальные рискуют утонуть в «цифровом фасаде».

Почему 95% проектов проваливается

Модное слово «искусственный интеллект» сегодня звучит с каждой технологической сцены. Но за хайпом, признают даже сами энтузиасты, скрывается суровая реальность: по разным оценкам, от 80% до 95% AI-проектов не достигают своих целей. Почему так происходит? На саммите K-Tech основатель Centras Group Ельдар Абдразаков поделился ключевым наблюдением: AI — это не про внутреннюю организованность. «Это про подход к мышлению и, в конечном счете, про культуру. Если вы не создадите среду, где люди экспериментируют, — ни одна инициатива не взлетит», — отметил спикер.

67% компаний ускоряют внедрение ИИ. «Да, скорость пугает, но отсутствие скорости убивает, — отметил в своем выступлении CIO Centras Group Кайрат Базарбеков. — Все передовые компании бегут в одном направлении, желая побыстрее стать синтетической организацией, в которой сбалансированы люди, данные и технологии».

AI-проекты в ловушке

«Государство сделало свое дело: eGov — 10-е место в мире. Следующий фронт — бизнес. Но 48% цифровых инициатив не достигают целей, а 70% AI-проектов умирают на стадии пилота. Главная ловушка — инвестиции в технологии без развития талантов. Можно купить SAP, но без команды это просто CAPEX без возврата», — такой посыл был в выступлении Маржан Меланич (KGF) и Данияра Каженбаева (Centras Group). Они представили рейтинг IT Maturity Rating Kazakhstan 2026, согласно которому только 0,4% выручки топ-500 компаний (C500) приходится на IT-сектор, но его рентабельность капитала (ROE) достигает 32% — выше, чем в любом другом секторе. Квадрантный анализ «IT-зрелость vs Финансовый успех» показал, что три компании из списка C500 имеют высокий уровень цифровизации, но низкие финансовые показатели — «цифровой театр» без ROI. В то же время государственные монополии часто используют IT как PR, а не как драйвер эффективности.

Мы близки к переходу от доверия человеку к доверию агенту

Выступая на K-Tech, Максим Зиновьев, Head of Enterprise& Solution architects АО «Банк ЦентрКредит», назвал ключевым вызовом не технологии, а доверительную среду: «То, что мы называем AI, по факту наше расширение за счет мощности цифрового пространства». По его словам, мы близки к переходу от доверия человеку к доверию агенту, сгенерированному компанией, которой клиент вправе доверить свои деньги.

Это доказывает кейс Aibek (цифровой сотрудник Банка ЦентрКредит), который стал важной историей успеха в высокорегулируемой отрасли. Он показал, что барьеры — это не то, что тормозит. Это то, что закаляет продукт. Регуляторика, Tone of Voice, приватность данных и дефицит GPU — каждый барьер делал архитектуру БЦК устойчивее. В результате банк построил гибрид: собственные GPU — для приватных данных клиентов, облачные модели — для публичной информации. Результат за год: доля закрытия диалогов выросла с 3% до 55,6%, а время ожидания ответа сократилось с 120 секунд до 4,9 секунды. Aibek — это не чат-бот. Это сотрудник, который выполняет действия: блокирует карты, оформляет переводы, продает продукты. И его одновременно обучают все подразделения — от контакт-центра до комплаенса.

Внятный ли у вас контекст?

Эдуард Ким, директор департамента по управлению данными АО «KMF Банк», понимает, что в большинстве компаний скорость внедрения новых технологий часто определяется внутренними корпоративными стандартами, процессами и архитектурными зависимостями, особенно на стыке с IT-функциями. Поэтому на этапе пилотов и MVP банк привлекает внешних партнеров, это помогает быстрее проверять гипотезы и получать первые результаты, не перегружая внутренние ресурсы. При этом ключевая роль внутренней команды, не только в разработке прототипов, но и в развитии решений end-to-end: от прототипирования до промышленного внедрения, масштабирования и интеграции в реальные бизнес-процессы, где формируется основной эффект.

«И здесь есть важный момент: без продуктового подхода любые AI-инициативы так и остаются экспериментами. Формулировка „мы хотим внедрить искусственный интеллект“ сама по себе ничего не дает. Проекты начинают работать только тогда, когда есть понятный бизнес-контекст, конкретный процесс внедрения и четкие метрики, по которым можно измерить результат», — отметил Эдуард.

И есть ли у вас вкус?

Арман Сулейменов, основатель nFactorial Group, на своем мастер-классе «Vibe coding в 2026: от идеи до работающего приложения за час» не просто продемонстрировал, как создать MVP за один вечер, а сформулировал новый технологический манифест. По мнению спикера, код перестал быть главным артефактом разработки. Теперь артефакт — это намерение, контекст и работающая система. ИИ-агент пишет 95% кода. «Стоимость входа в разработку стремится к нулю. Решает не бюджет, а вкус и умение формулировать задачу. Софт больше не рассчитан на миллион пользователей — он собирается под одного человека за 8 минут», — отметил Арман.

Покажи свою методичку!

Отдав рутину на откуп агентам, CIO не остается без дела. Более того, если лет десять назад, по словам Андрея Беклемишева, вице-президента IDC, в Казахстане было «две-три компании», которые ждали от IT-директора финансовых показателей, то сейчас это глобальный тренд. Спикер привел следующие цифры: 27% генеральных директоров по-прежнему хотят от CIO просто стабильной работы и модернизации. Но 17% уже требуют лидерства в цифровой трансформации, которое создает новые источники выручки. И это не про «почини принтер». Это про то, как превратить нейросети в деньги. Для этого IDC предлагает внедрять «AI Value Playbooks» (методички ценности ИИ). Речь идет о сложном фреймворке, где возврат инвестиций (ROI) складывается не только из прибыли, но и из опыта клиентов, скорости выхода на рынок и даже устойчивости бизнеса. «Никогда от CIO финансовых показателей не ожидали. Сейчас это становится повсеместным», — констатирует Андрей Беклемишев, намекая, что «айтишникам» пора учиться читать балансовые отчеты.

Лидеры индустрии — кто они?

Традиционно K-Tech объявил лауреатов в номинациях «Лучший CIO» и «Лучший IT-проект».

В номинации «The Best CIO» победителем стала Елена Бронникова (CIO, FUN& SUN Central Asia, Казтур). Награда вручена за масштабную цифровую трансформацию туристического холдинга и создание единой интегрированной экосистемы. Пример стратегического управления, которое меняет стандарты целой индустрии.

В номинации «The Best IT-Project» победила компания NBK AI Platform. Платформа стала единой точкой входа в AI-сервисы и ключевые цифровые решения Национального банка Казахстана.