МИИЦР и Dalil Information Technology рассмотрели возможности использования ИИ в госуправлении

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев провел встречу с руководством технологической компании из Объединенных Арабских Эмиратов «Dalil Information Technology». В ходе переговоров стороны обсудили перспективы внедрения инновационных решений в государственное управление и развитие цифровой инфраструктуры страны. Основное внимание было уделено вопросам создания единого цифрового профиля гражданина, модернизации систем электронной границы и транспортного контроля с применением технологий ИИ.

Жаслан Мадиев подчеркнул, что по поручению Касым-Жомарта Токаева Казахстан системно выстраивает экосистему данных и открыт для партнерства, которое предполагает не только трансфер технологий, но и совместное создание знаний и развитие местных кадров.

Представители компании презентовали свои флагманские проекты в сфере цифровой идентификации, включая разработку «Super App» для госуслуг, внедрение биометрических систем «Smart Gates» в аэропортах и интеллектуальных решений для таможенного администрирования.

Технологическая база «Dalil Information Technology», ориентированная на кибербезопасность и анализ больших данных, демонстрирует высокую синергию с задачами, которые ставит перед собой МИИЦР. В частности, обсуждалась возможность реализации концепции «Golden Record», направленной на полное устранение бумажных процессов в идентификации населения и достижение высокого уровня биометрического покрытия.

Особым пунктом повестки стало обсуждение участия арабских партнеров в международной выставке GITEX, которая впервые пройдет в мае 2026 года в Алматы под патронажем Президента РК. Жаслан Мадиев пригласил компанию продемонстрировать свои решения на этой площадке и предложил закрепить намерения сторон подписанием соответствующего меморандума о взаимопонимании. Такой шаг позволит перейти от обсуждений к практической реализации совместных проектов, включая локализацию технологий и возможные инвестиции в государственные цифровые инициативы. Стороны выразили уверенность, что объединение стратегического курса Казахстана на цифровизацию и глубокой экспертизы «Dalil Information Technology» создаст прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.

