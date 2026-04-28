Госуслуга для трудовых иммигрантов полностью переходит в онлайн формат

Соответствующий документ вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».

Министерство труда и социальной защиты населения РК автоматизирует процесс выдачи и продления разрешений для трудовых иммигрантов. Процедура полностью переходит в цифровой формат и будет доступна через порталы eGov и Migration.enbek.kz.

Главная цель изменений — упрощение и ускорение процедуры. Теперь соискателям нет необходимости личного посещения Центров обслуживания населения — оформить или продлить право на работу в домашнем хозяйстве можно дистанционно из любого региона страны.

Новый формат значительно облегчает сбор документов. Трудовым иммигрантам не нужно вручную загружать медицинские справки или данные о страховании — система самостоятельно собирает всю необходимую информацию из государственных баз данных в режиме реального времени. Весь процесс, от подачи заявки до вынесения решения местными исполнительными органами, становится прозрачным. Возможность онлайн-отслеживания статуса минимизирует риски ошибок, исключает человеческий фактор и снижает административные барьеры. При этом базовые условия сохраняются: разрешение выдается на срок от 1 до 12 месяцев в пределах установленной квоты.