    Столичные школьники стали победителями международного чемпионата в Великобритании

    Команда заняла 1 место в категории робот-игры и была признана лучшей командой UK First Lego League Championship.

    28 апреля 2026 09:00, Profit.kz
    В городе Харрогейт прошел международный чемпионат по робототехнике UK First Lego League Championship, организованный Institution of Engineering and Technology. Школьники из Астаны, вошедшие в состав сборной Казахстана, показали высокий результат и завоевали сразу две главные награды.

    В соревнованиях приняло участие 68 команд из Великобритании, Бразилии, Франции, Германии, Словакии и других стран. Право выступить на международной арене команда получила после успешного участия в турнире Central Asia First Championship, прошедшем в Астане.

    Помимо робот-игры участники представили проект Artifacts.kz — онлайн-базу археологических артефактов Казахстана. В рамках проекта школьники продемонстрировали полный цикл работы, от идеи и исследования до технической разработки и взаимодействия с профильными институтами. Проект получил высокую оценку не только за технологический уровень, но и за вклад в сохранение национального культурного наследия.

