Сейчас банки проводят технические работы для интеграции собственных систем в единую модель.

Единый QR-код для оплаты может заработать летом 2026 года в Казахстане. Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас банки проводят технические работы для интеграции собственных систем в единую модель. Он добавил, что скорее всего, запуск единого QR-платежа ожидается летом 2026 года, передает Sputnik.

«Есть достаточно большие инвестиции в собственные технологии, которые банки делали отдельно, в свои собственные экосистемы, в собственные инструменты обеспечения безопасности этих QR платежей. И теперь нужно эти системы „поженить“ чтобы они стали доступны друг другу в безопасном ключе, в безопасном модуле. Это занимает много времени», — сказал Сулейменов.