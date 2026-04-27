Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения победителей конкурсов Alem.ai battle и AI Governance Cup, передает Sputnik.

Президент заявил, что сегодня мир меняется с беспрецедентной скоростью. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности, чтобы не остаться на обочине прогресса, критически важно укреплять конкурентоспособность государства, а также обеспечить его рост и процветание.

«Нами предпринят ряд решительных шагов в этом направлении. Создано министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Разработана законодательная база для внедрения новых технологий, принят Цифровой кодекс. Вступил в силу Закон „Об искусственном интеллекте“. В ближайшее время будет утверждена стратегия Digital Qazaqstan, которая определит вектор цифрового развития страны. Как вы знаете, нынешний год в Казахстане объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта», — перечислил он.

Токаев указал, что стремительное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта требует постоянного обновления подходов.

«Важным направлением остается развитие вычислительной инфраструктуры. Запуск суперкомпьютерного кластера стал серьезным шагом в укреплении технологического суверенитета страны. Теперь на очереди — создание в Казахстане Долины ЦОД. Реализация этого масштабного проекта позволит привлечь новые инвестиции и усилить наши позиции как регионального цифрового хаба. Тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта сейчас являются одним из ключевых факторов всесторонней модернизации нашей страны от системы государственного управления до креативной индустрии», — отметил президент.

Он напомнил, что летом в Астане пройдут «Игры будущего». В состязаниях на стыке классических дисциплин и киберспорта примут участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира.

Осенью в Казахстане состоится Astana AI Film Festival.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что процесс цифровизации и тотальное внедрение искусственного интеллекта открывают путь к масштабным преобразованиям. На сегодняшний день уже более 650 тысяч студентов обучаются по программе Al Sana. В ближайшей перспективе требуется подготовить еще 100 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта и deeptech-технологий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.