Казахстан представил подход к интеграции науки и ИИ для решения климатических вызовов

Саясат Нурбек выступил на панельной сессии Регионального экологического саммита.

Министр науки и высшего образования РК обозначил ключевые подходы страны к противодействию климатическим вызовам через развитие науки, технологий и образования. Открывая сессию, министр подчеркнул, что проведение саммита при поддержке Главы государства свидетельствует о высоком приоритете экологической повестки для Казахстана и всего региона Центральной Азии. В ходе выступления было отмечено, что регион относится к числу наиболее уязвимых к изменению климата. В частности, ускоренное сокращение ледников и растущее давление на гидрологические системы уже оказывают влияние на устойчивость водных ресурсов, сельского хозяйства и экономик стран региона.

Министр подчеркнул, что Казахстан делает ставку на науку как основу для выработки эффективных решений. В стране функционирует Центральноазиатский региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО, а также реализуется 61 научный проект в сферах климата, водных ресурсов и устойчивого сельского хозяйства.

При этом отдельный акцент был сделан на расширении международного научного сотрудничества. Современные климатические вызовы требуют синхронизации исследовательских повесток, обмена данными и совместной работы ученых. Уже сегодня казахстанские университеты и научные центры активно интегрируются в глобальные академические сети, реализуют совместные проекты с ведущими зарубежными вузами и исследовательскими организациями, а также развивают партнерства по созданию лабораторий и научной инфраструктуры. Эта работа будет системно усиливаться.

Особое внимание в выступлении было уделено роли искусственного интеллекта. Казахстан рассматривает ИИ не как привилегию, а как инструмент расширения возможностей. Уже сегодня ИИ применяется для климатического моделирования, систем раннего предупреждения и мониторинга окружающей среды.

Созданный национальный академический вычислительный кластер с участием ведущих университетов страны обладает мощностью свыше 40 петафлопс, а введенные в эксплуатацию суперкомпьютеры с совокупной мощностью почти 4 экзафлопса стали крупнейшей вычислительной инфраструктурой в Центральной Азии. Также развиваются партнерства с международными технологическими компаниями для создания облачных решений в сфере экологической аналитики.

Отдельный акцент был сделан на подготовке кадров. Казахстан стал одной из первых стран, где искусственный интеллект внедрен как обязательная дисциплина в университетах. В рамках программы AI-SANA порядка 600 тысяч студентов прошли обучение по ИИ в сотрудничестве с ведущими международными компаниями. В стране также внедрен доступ к современным ИИ-инструментам для студентов и исследователей, включая национальное использование образовательных решений на базе искусственного интеллекта.

Важнейшей задачей является формирование экологической культуры через образование. В учебные программы интегрированы тысячи онлайн-курсов, в том числе переведенных на казахский язык, что способствует снижению образовательного неравенства и развитию цифровой и экологической грамотности.

Казахстан также делает акцент на переходе от использования ИИ к его созданию. Студенты отечественных вузов уже разрабатывают прикладные решения, в том числе для мониторинга окружающей среды и управления ресурсами. Создание Национального университета искусственного интеллекта и формирование консорциума профильных учреждений направлены на развитие таких компетенций и внедрение ИИ в ключевые отрасли экономики.

Завершая выступление, министр подчеркнул, что климатические вызовы носят трансграничный характер и требуют совместных усилий. Казахстан открыт к международному сотрудничеству, включая совместные исследования, обмен данными и использование вычислительных ресурсов.

«Экологические вызовы требуют не идеальных, а своевременных решений. Объединяя науку, искусственный интеллект и экологическую культуру, мы можем действовать быстрее, точнее и эффективнее», — отметил министр.