В Астане создан Национальный исследовательский университет ИИ

Он станет национальным центром подготовки специалистов, проведения прикладных исследований и коммерциализации разработок в сфере искусственного интеллекта.

По поручению Главы государства создан Национальный исследовательский университет искусственного интеллекта. Соответствующее решение ранее было озвучено Президентом на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта. Основной кампус университета разместится на территории EXPO в Астане. Университет будет интегрирован с инфраструктурой Astana Hub и Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, что обеспечит доступ к современным вычислительным мощностям, облачным сервисам и передовым технологическим решениям.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года. В первый учебный год будут запущены программы бакалавриата и магистратуры по модели AI+X. Образовательная модель AI+X предусматривает применение искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики, включая финансы, энергетику, здравоохранение, государственное управление и промышленность.

На базе университета будет создан AI Research Hub — национальная исследовательская платформа для разработки AI-решений, привлечения международных грантов и реализации индустриальных проектов.

Отдельным направлением станет формирование национального консорциума AI+X с участием ведущих университетов Казахстана. Университет искусственного интеллекта станет центром компетенций в этой области, а университеты-партнеры обеспечат отраслевую подготовку специалистов в таких сферах, как медицина, энергетика, промышленность, строительство и государственное управление.

Университет также будет развивать международное сотрудничество с ведущими зарубежными вузами и исследовательскими центрами. Это позволит реализовывать совместные образовательные программы, проекты двойных дипломов и научные исследования.

Создание университета направлено на формирование в Казахстане полноценной экосистемы искусственного интеллекта — от подготовки кадров до внедрения и коммерциализации технологий. Университет станет ключевой площадкой для развития AI-индустрии и укрепления позиций Казахстана как регионального технологического лидера.

