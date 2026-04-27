Қазақстанда цифрлық активтерді пайдалана отырып алғашқы транзакция жүзеге асырылды
Қазақстан нақты экономикада заңды криптотөлемдер дәуірін ресми түрде бастады.
Бұл тарихи транзакция Binance Kazakhstan блокчейн-экожүйесі мен Alatau City Bank арасындағы терең интеграцияның нәтижесі болды. Президенттің көз алдында процесс санаулы секундтар ішінде жүзеге асты: стандартты банктік QR-код арқылы цифрлық активтер бірден бизнес үшін теңгеге конвертацияланып, Қазақстанның қаржы жүйесінің болашақ технологияларға дайын екенін көрсетті.
Ұлттық банктің «реттеушілік құмсалғышында» жүзеге асырылған табысты кейс жобаны жалпыұлттық деңгейде кеңейтуге негіз болады, ал бұл жұмыс 2026 жылғы мамырда басталады. Іске қосу туралы пікір білдірген Жаслан Мәдиев: «Елімізде қалыптасқан құқықтық база криптокомпаниялар мен банктерге өзара ашық өзара іс-қимыл арналарының құрылуына мүмкіндік береді. Бұл цифрлық активтерді көлеңкеден шығарып, оларды Қазақстан экономикасына енгізуді қамтамасыз ететін стратегиялық маңызды процесс. Криптовалюталардың бағдарламаланатын құрал ретіндегі артықшылығы — операциялардың жылдамдығы мен төмен құнында. Бұл технологияларды банк секторының терең игеруі қазіргі өзгермелі ортада жұмыс істеудің қажетті шарты, ал криптотөлемдерді іске қосу қаржылық қызметтерді цифрландырудың логикалық кезеңіне айналады», — деп атап өтті.
ҚР ЖИЦДМ Цифрлық активтер және серпінді технологиялар комитетінің төрағасы Ғиззат Байтұрсынов жобаның мамыр айындағы ауқымын кеңейту криптотөлемдерді шектеулі қолданылатын құралдар санатынан күнделікті әрі ыңғайлы сервиске айналдыруға мүмкіндік беретінін атап өтті. Оның айтуынша, Қазақстан пайдаланушыларға банктік қосымшаның үйреншікті жайлылығы мен блокчейн-технологияларының мүмкіндіктерін ұштастыра отырып, ТМД-да бірегей прецедент қалыптастыруда.
Айта кету керек, Қазақстан жаһандық трендпен қатар дамып келеді: бүгінде әлемде жарты миллиардтан астам адам цифрлық активтерді пайдаланады, ал стейблкоиндардағы транзакциялар көлемі әлемдегі ең ірі төлем жүйелерінің айналымымен салыстыруға келеді. Крипто-фиат арналарының іске қосылуы республикаға Еуразиядағы жетекші технологиялық хаб мәртебесін бекітіп, инновациялардың азаматтар игілігіне және экономиканың ашықтығына қызмет етуін қамтамасыз етеді.