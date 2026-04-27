В Казахстане совершена первая транзакция с использованием цифровых активов

Казахстан официально открыл эпоху легальных криптоплатежей в реальной экономике. В рамках визита Главы государства в международный ІТ-хаб alem.ai заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев совершил первую в стране покупку с использованием цифровых активов. Эта историческая транзакция стала результатом глубокой интеграции блокчейн-экосистемы Binance Kazakhstan и Alatau City Bank. Процесс занял считанные секунды: через стандартный банковский QR-код цифровые активы мгновенно конвертировались в тенге для бизнеса, подтверждая готовность финансовой системы Казахстана к технологиям будущего.

Успешный кейс, реализованный в «регуляторной песочнице» Нацбанка, станет основой для общенационального масштабирования проекта, которое начнется уже в мае 2026 года. Комментируя запуск, Жаслан Мадиев подчеркнул: «Сформированная в стране правовая база позволяет криптокомпаниям и банкам выстраивать прозрачные каналы взаимодействия. Это стратегически важный процесс, обеспечивающий выход цифровых активов из тени и их интеграцию в экономику Казахстана. Преимущества криптовалют как программируемого инструмента в скорости и низкой стоимости операций. Глубокое освоение этих технологий банковским сектором сегодня является необходимым условием работы в меняющейся среде, а запуск криптоплатежей станет логическим этапом цифровизации финансовых услуг».

Председатель Комитета цифровых активов и прорывных технологий МИИЦР РК Гиззат Байтурсынов отметил, что майское масштабирование проекта позволит перевести криптоплатежи из категории ограниченно используемых инструментов в повседневный и удобный сервис. По его словам, Казахстан формирует уникальный прецедент в СНГ, предлагая пользователям привычный комфорт банковского приложения в сочетании с возможностями блокчейн-технологий.

Важно отметить, что Казахстан идет в ногу с глобальным трендом: сегодня в мире уже более полумиллиарда человек используют цифровые активы, а объем транзакций в стейблкоинах сопоставим с оборотами крупнейших мировых платежных систем. Запуск криптофиатных каналов закрепляет за республикой статус ключевого технологического хаба Евразии, где инновации работают на благо граждан и прозрачность экономики.